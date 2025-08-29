W czwartek, 28 sierpnia 2025 roku, doszło do tragicznego wypadku na lotnisku w Radomiu. Podczas prób przed pokazami lotniczymi Air Show 2025, myśliwiec F-16 pilotowany przez majora Macieja Krakowiana zaczął gwałtownie tracić wysokość. Manewr, który miał zachwycić publiczność, zakończył się tragedią. Maszyna rozbiła się o płytę lotniska. Major Krakowian, będący pilotem elitarnego F16 Tiger Demo Team, nie zdążył się katapultować. Śmierć poniósł na miejscu. Ta katastrofa wstrząsnęła całym środowiskiem lotniczym i wojskowym w Polsce.

Poruszające słowa pilota Krakowiana: „Hucy, ale kochom”

Po śmierci Macieja Krakowiana w sieci pojawiły się poruszające wpisy i zdjęcia. Ostatnie nagranie pilota, który zginął w katastrofie F-16 w Radomiu chwyta za serce. Teraz koledzy ze świata lotnictwa ujawnili, co major Krakowian powiedział przez radio podczas swojego lotu. Członkowie aeroklubu z Nowego Targu opublikowali przejmujący wpis w mediach społecznościowych.

Wlatując w strefę pokazu na NPL, powiedział przez radio - „hucy ale kochom”. Ogarnęła nas fala ciepła, bo to dla niego wymyśliliśmy to hasło. Dla efa i Slaba. F16 Tiger Demo Team huceliście nam w głowach, a dziś robicie to w naszych sercach. Łączymy się w bólu z całym Zespołem i rodziną. Majorze, blue sky. czytamy na Facebooku.

Kim był major Maciej Krakowian? Tragiczna strata dla wojska

Maciej Krakowian był doświadczonym pilotem i zasłużonym członkiem F16 Tiger Demo Team. Znany z ogromnego zaangażowania, profesjonalizmu i pasji do latania, stał się symbolem siły polskiego lotnictwa wojskowego. Jego śmierć to niepowetowana strata dla całego wojska i społeczności lotniczej.

Major Maciej Krakowian pozostał żonę i dwóch synów. Internauci poruszeni dramatycznymi wydarzeniami w Radomiu apelują do organizatorów Air Show 2025, aby środki ze sprzedaży biletów na odwołaną imprezę trafiły do rodziny zmarłego pilota. Po tym, jak wydano komunikat w komentarzach zawrzało.

