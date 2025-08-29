Tragiczne wydarzenia rozegrały się 28 sierpnia 2025 roku na lotnisku w Radomiu, gdzie podczas prób do Międzynarodowych Pokazów Lotniczych Air Show 2025 rozbił się wojskowy samolot F-16. Maszyna uderzyła w pas startowy z dużą prędkością, powodując eksplozję i całkowite zniszczenie. Pilot, major Maciej Krakowian, zginął na miejscu. Służby ratunkowe, w tym Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu, natychmiast zjawiły się na miejscu, jednak życia pilota nie udało się uratować. Osoby postronne nie odniosły obrażeń. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania przedstawiające moment katastrofy. Widać na nich, jak F-16 traci wysokość i gwałtownie spada, po czym następuje potężna eksplozja.

Poruszające nagrania z pilotem F-16

Po tragicznej katastrofie F-16 w mediach społecznościowych pojawił się krótki filmik z udziałem majora Macieja "Slaba" Krakowiana. Na nagraniu możemy usłyszeć, jak pilot zaprasza na Air Show w Radomiu. Pilot zapowiadał niespodziankę, jaką przygotował na pokaz w Radomiu...

Dzisiaj podczas treningu przed AirShow 2025 w Radomiu rozbił się F-16 z Tiger Demo... niestety zginął pilot Slab... czytamy pod nagraniem opublikowanym na TikToku.

To nie jedyne nagranie, które dziś łamie serce. Zaledwie wczoraj, tuż przed dramatem do którego doszło podczas prób przed planowanym pokazem lotniczym, na Instagramie pojawiło się nagranie na którym widzimy majora Macieja Krakowiana. "Radom AirShow coraz bliżej – a już dziś o 19:00 nasz Tygrys zrobi rundę zapoznawczą nad Radomiem" czytamy pod filmikiem. Niestety, dziś wiemy już, że próby przed AirShow w Radomiu zakończyły się tragicznie.

Tuż przed dramatem jaki rozgrał się na lotnisku w Radomiu pilot, major Maciej "Slab" Krakowian opublikował również swoje ostatnie zdjęcie. Pozował w samolocie...

Nagrania i zdjęcie znajdziecie poniżej.

Kim był major Maciej Krakowian?

Major Maciej "Slab" Krakowian był doświadczonym pilotem Sił Powietrznych Rzeczypospolitej Polskiej. Miał 35 lat. Służył w lotnictwie przez 17 lat, będąc instruktorem-pilotem w 31 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach. Był liderem zespołu akrobacyjnego F-16 Tiger Demo Team Poland, reprezentującego Polskę na pokazach lotniczych w kraju i za granicą.

Major Krakowian ukończył Ogólnokształcące Liceum Lotnicze w Dęblinie oraz Akademię Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych w Colorado Springs. Zdobył ponad 1400 godzin nalotu, z czego około 1200 godzin w kabinie F-16. Pozostawił żonę Magdę oraz dwoje dzieci – bliźniaki.

Air Show 2025 odwołane po tragedii

W wyniku wypadku organizatorzy podjęli decyzję o odwołaniu tegorocznej edycji Międzynarodowych Pokazów Lotniczych Air Show 2025 w Radomiu, zaplanowanej na 30 i 31 sierpnia. Wydarzenie to, odbywające się cyklicznie co dwa lata, przyciągało tysiące miłośników lotnictwa z Polski i zza granicy. Tegoroczne pokazy miały być jednym z głównych wydarzeń lotniczych w kraju.

Decyzję o odwołaniu imprezy potwierdził rzecznik rządu Adam Szłapka.

