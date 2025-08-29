28 sierpnia na lotnisku Radom-Sadków doszło do tragicznego wypadku. Myśliwiec F-16 z zespołu F-16 Tiger Demo Team rozbił się podczas lotu treningowego przed Międzynarodowymi Pokazami Lotniczymi Air Show. Pilot, major Maciej „Slab” Krakowian, zginął na miejscu. Maszyna uderzyła w płytę lotniska i stanęła w ogniu. Moment tragedii został zarejestrowany przez kamery i natychmiast wywołał lawinę pytań o przyczyny wypadku. Eksperci mówią wprost.

Eksperci nie mają wątpliwości: pilotowi zabrakło wysokości

Grzegorz Brychczyński, ekspert lotniczy ze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP, w rozmowie z Radiem Eska wskazał, że podstawową przyczyną katastrofy był zbyt późny moment wyprowadzenia samolotu z lotu nurkowego.

Na nagraniach widać, że maska samolotu była lekko podniesiona ponad horyzont, co oznaczało, że pilot próbował się ratować ekspert komentował dla Radia Eska.

Z kolei pułkownik rezerwy Krystian Zięć dla RMF FM ocenił, że „to najprawdopodobniej błąd pilota”. Zaznaczył jednak, że dokładna analiza zostanie przeprowadzona przez komisję ds. badań wypadków lotniczych. Głos zabrał również kolejny ekspert. Na antenie Plolsat News komentował katastrofę w Radomiu.

Na pewno pilotowi zabrakło wysokości. Trzeba brać pod uwagę kilka scenariuszy tej tragedii, takie jak zakłócona praca silnika czy zbyt późna reakcja pilota. To, w jaki sposób samolot był konserwowany, w jakim był stanie technicznym, a także, w jakim stanie fizycznym i psychicznym był pilot oraz jakie informacje miał na temat warunków atmosferycznych, również jest ważne w całej tej sprawie mówił na antenie Polsat News Mariusz Cielma, ekspert wojskowy.

Co dalej? Śledztwo i komisja zbadają dokładne przyczyny wypadku

Obecnie sprawą katastrofy zajmuje się Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego oraz Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Analizowane są zapisy z czarnych skrzynek, dane techniczne oraz nagrania z momentu katastrofy. Grzegorz Brychczyński stanowczo odrzuca hipotezę o awarii technicznej samolotu. "Stan techniczny maszyn F-16 jest bardzo dobry, a technicy przeszkoleni w USA dbają o ich serwisowanie" mówił ekspert.

Jednocześnie podkreślono, że każda katastrofa lotnicza musi zostać dokładnie przeanalizowana z uwzględnieniem wszystkich możliwych zmiennych, zarówno technicznych, jak i ludzkich. Tragedia na lotnisku Radom-Sadków, w której zginął major Maciej Krakowian, wstrząsnęła nie tylko społecznością lotniczą, ale i całą Polską.

Kim był major Maciej „Slab” Krakowian?

Ofiarą katastrofy był doświadczony pilot major Maciej „Slab” Krakowian. Miał ponad 1000 godzin nalotu na samolocie F-16, co czyniło go jednym z najbardziej doświadczonych lotników tego typu w Polsce. Był członkiem elitarnego zespołu F-16 Tiger Demo Team, znanego z pokazów akrobacyjnych na najwyższym poziomie.

Major Maciej Krakowian tuż przed katastrofą w Radomiu publikował nagranie, w którym zapowiadał niespodziankę. Niestety, dziś wiemy, że przygotowania do pokazu AirShow w Radomiu zakończyły się tragicznie...

