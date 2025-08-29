28 sierpnia podczas prób do pokazów lotniczych AirShow w Radomiu doszło do niewyobrażalnej tragedii. Major Maciej „Slab” Krakowian zginął na miejscu, gdy jego samolot F-16 rozbił się o płytę lotniska. Pilot był członkiem elitarnego zespołu pokazowego F-16 Tiger Demo Team Poland i miał za sobą setki godzin spędzonych w powietrzu. To nie był nowicjusz ponieważ miał na koncie ponad 1400 godzin nalotu, z czego około 1200 właśnie na F-16. Mimo ogromnego doświadczenia, los okazał się bezlitosny. Katastrofa F-16 w Radomiu była ciosem nie tylko dla rodziny, ale także dla całej społeczności lotniczej w Polsce.

Reklama

Kim był Maciej „Slab” Krakowian. Bohater przestworzy i ojciec bliźniaków

Maciej Krakowian był pilotem F-16 w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach. Był instruktorem i liderem zespołu Tiger Demo Team Poland. Krakowian był absolwentem Liceum Lotniczego w Dęblinie oraz Akademii Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. Brał udział w licznych misjach i szkoleniach międzynarodowych, co czyniło go jednym z najbardziej doświadczonych pilotów F-16 w Polsce. Niestety, jego życie przerwała ogromna tragedia. Maciej Krakowian zginął w katastrofie F-16 w Radomiu.

Poza służbą wojskową, Maciej Krakowian był oddanym mężem i ojcem. Na Instagramie dzielił się zdjęciami z życia rodzinnego. Najważniejsi byli dla niego żona i dwóch 4-letnich synów bliźniaków. Pod jednym z nagrań, na których Krakowian pokazał, jak jego synowie oglądają paralotniarza napisał krótko: "genów nie oszukasz…"

Magdalena Boryc-Krakowian, żona Macieja Krakowiana, również związana była z wojskiem. Jest lekarzem radiologiem, ukończyła Akademię Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Dodatkowo, odbyła studia podyplomowe z zakresu estetyki twarzy na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Pracowała w Szpitalu Miejskim im. J. Strusia w Poznaniu, a także wspierała jako lekarz zespół F-16 Tiger Demo Team. Była nie tylko żoną pilota, ale też współtowarzyszką jego pasji i misji. Ich życie prywatne i zawodowe splatały się z codzienną służbą dla kraju. Maciej i Magdalena wspólnie wychowywali dwóch 4-letnich synków bliźniaków. Tragedia, która wydarzyła się w Radomiu, brutalnie przerwała to szczęście.

AirShow w Radomiu przerwane. Tragiczne skutki katastrofy

Po katastrofie F-16 organizatorzy AirShow w Radomiu zdecydowali o odwołaniu dalszych pokazów. Wydarzenie, które miało być świętem lotnictwa, zamieniło się w dramatyczne wspomnienie. Po opublikowaniu komunikatu po tragedii w Radomiu internauci zaczęli apelować do organizatorów imprezy ws. pomocy rodzinie Macieja Krakowiana. Internauci wymyślili, jak można wspomóc finansowo żonę i dzieci zmarłego pilota.

Zobacz także:

Reklama