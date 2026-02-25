W środę 25 lutego 2026 roku Warszawa stała się miejscem niezwykle wzruszającego pożegnania - w Kościele Środowisk Twórczych przy Placu Teatralnym odbył się pogrzeb Bożeny Dykiel. Aktorka zmarła niespodziewanie 12 lutego 2026 roku, mając 77 lat. Wiadomość o jej śmierci była ogromnym szokiem dla wszystkich, a jej odejście wywołało falę żalu i smutku w całej Polsce.

Na uroczystości pogrzebowej pojawili się nie tylko najbliżsi członkowie rodziny i przyjaciele, ale także mnóstwo gwiazd polskiego kina i teatru. Wśród żałobników obecni byli m.in. Joanna Kurowska, Anna Guzik, Emilia Krakowska, Małgorzata Pieczyńska, Mieczysław Hryniewicz, Anna Popek, Magdalena Zawadzka i Wiktor Zborowski.

Tak wiceminister kultury żegnał Bożenę Dykiel

Podczas pogrzebu ksiądz odczytał list rodziny Bożeny Dykiel. Głos zabrał również wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, a prywatnie przyjaciel rodziny. Sławomir Rogowski przemówił przed zgromadzonymi i podzielił się przejmującym wyznaniem. Rogowski przyznał, że informacja o śmierci Dykiel dotarła do niego telefonicznie od jej męża, Ryszarda.

Jestem tu, w świątyni, w podwójnej roli, bo jako kolega, dobry znajomy, wielki admirator talentu Bożeny, a także kolega Ryszarda, który do mnie zadzwonił ponad tydzień temu. I ten telefon dość późną porą był jak piorun z nieba. Informacja o śmierci Bożeny, o tym, że umarła niespełna godzinę wcześniej, była zaiste piorunująca i trudna do uwierzenia słowa wiceministra kultury cytuje Super Express.

W trakcie mszy odczytano także list od Marty Cienkowskiej. Wszyscy podkreślali wyjątkową energię, autentyczność oraz niepowtarzalny dar artystyczny Bożeny Dykiel.

Gwiazdy i przyjaciele oddali hołd Bożenie Dykiel

Na pożegnaniu nie zabrakło gwiazd serialu "Na Wspólnej", w którym Bożena Dykiel przez lata wcielała się w rolę Marii Zięby. Na pogrzebie pojawili się m.in. Mieczysław Hryniewicz i Anna Guzik. Bożenę Dykiel żegnali również m.in. Emilia Krakowska czy Małgorzata Pieczyńska.

Po zakończonej mszy w Kościele Środowisk Twórczych żałobnicy wyruszyli w ostatnią drogę Bożeny Dykiel. Urna z prochami aktorki została złożona na Cmentarzu Powązki Wojskowe w Warszawie. Na grobie pojawiły się wieńce i kwiaty od przyjaciół, rodziny oraz instytucji kultury.

Przy urnie Bożeny Dykiel pojawiły się dwa szczególne wieńce - od Karola Naworckiego, oraz od Rafała Trzaskowskiego.

