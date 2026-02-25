Śmierć 77-letniej Bożeny Dykiel wstrząsnęła mediami i całym środowiskiem kulturalnym. Choć przez ostatni rok aktorka nie pojawiała się w „Na Wspólnej” i znacznie ograniczyła swoją obecność w przestrzeni publicznej, fani mieli nadzieję, że z czasem wróci. Niestety stan legendarnej artystki pogarszał się coraz bardziej. Dykiel zmarła 12 lutego br. Na jej ostatnim pożegnaniu zgromadziło się mnóstwo cenionych osobistości.

Pogrzeb Bożeny Dykiel. Ksiądz odczytał list rodziny aktorki

Uroczystość pogrzebowa Bożeny Dykiel rozpoczęła się od mszy świętej w Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym o godzinie 12:00. Na pogrzeb Dykiel przyszli przyjaciele z „Na Wspólnej”, rodzina oraz postaci dobrze znane z polskiego show-biznesu.

W pewnym momencie ksiądz odczytał list napisany przez najbliższą rodzinę Bożeny Dykiel. Padły bardzo osobiste i poruszające słowa o zmarłej artystce.

Bożena Dykiel – znakomita aktorka. Dla nas przede wszystkim ukochana żona, mama i babcia. Była wspaniałym, cudownym i ciepłym człowiekiem. Dbała o wszystkich. Jak zawsze uśmiechnięta. Była słońcem, naszym słońcem, które o wiele za wcześnie zgasło. Bożenko, kochamy cię i strasznie tęsknimy usłyszeli żałobnicy.

Bożena Dykiel nie żyje. Tłumy żegnają aktorkę z „Na Wspólnej”

Na pogrzebie Bożeny Dykiel pojawiło się mnóstwo gwiazd, które postanowiły oddać hołd zmarłej gwieździe. Wcześniej rodzina aktorki zaapelowała o to, by żałobnicy nie przynosili kwiatów, ale zamiast tego wsparli Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Po mszy świętej wszyscy przenieśli się na Cmentarz Powązki Wojskowe.

Zgodnie z decyzją ministerstwa Bożena Dykiel zostanie pochowana z honorami i spocznie obok wybitnych postaci polskiej kultury. Warto przypomnieć, że choć w ostatnich latach aktorka była kojarzona przede wszystkim z roli Marii Zięby z „Na Wspólnej”, to miała na koncie mnóstwo kultowych kreacji.

Dykiel zapisała się w historii za sprawą roli Goplany w „Balladynie” Juliusza Słowackiego w reżyserii Adama Hanuszkiewicza. Zagrała też w takich produkcjach jak „Wesele”, „Człowiek z żelaza”, „Ziemia obiecana”, „Dzień świra” czy „Nic śmiesznego”.

Zobacz także: Tłum gwiazd na pogrzebie Bożeny Dykiel. Żegnają ją Kurowska, Guzik, Hryniewicz i inni