W tym sezonie serialu „Komisarz Alex” widzowie nie zobaczą Marcina Rogacewicza. Informację potwierdziła TVP, kończąc narastające spekulacje wokół jego obecności w bieżącej odsłonie produkcji. Z przekazanych ustaleń wynika, że aktor nie gra w nowych odcinkach, a wątek jego bohatera został poprowadzony tak, by czasowo zniknął z wydarzeń na ekranie. W serialowej historii postać ma wyjechać na urlop, a w tym samym czasie w ekipie pojawi się ktoś nowy.

Marcin Rogacewicz znika z „Komisarza Aleksa”. TVP potwierdza

Po komentarzu TVP sytuacja jest jasna. Marcin Rogacewicz znika z serialu „Komisarz Alex”, a jego bohater zostaje wyprowadzony z akcji przez wyjazd na urlop. Jednocześnie twórcy konsekwentnie otwierają wątek nowej postaci, wprowadzając ją etapami: najpierw debiut w 5. odcinku 11 kwietnia, a następnie formalne dołączenie do zespołu inspektora Gancarza tydzień później. Najbliższe emisje pokażą, jak szybko Artur Dębiec odnajdzie się w nowej jednostce i jak zostanie zbudowana jego relacja z Aleksem.

Prawda jest taka, że w tym sezonie Marcin Rogacewicz nie gra w serialu. Jego postać wyjeżdża na urlop. Do obsady dochodzi Karol Dziuba potwierdziła osoba z TVP na łamach Plejady.

Warto przypomnieć, że wiadomość o odejściu Marcina Rogacewicza z „Komisarza Aleksa” pojawiła się w mediach w dniu jego urodzin. Co ciekawe, niedawno ujawniono również, że Agnieszka Kaczorowska postanowiła wziąć sobie urlop od „Klanu”.

Marcin Rogacewicz nie pojawi się w tym sezonie „Komisarza Aleksa”. Do serialu dołączył Karol Dziuba

Do obsady dołącza Karol Dziuba. W serialu zagra Artura Dębca i to właśnie on ma wypełnić lukę w bieżących odcinkach. Jego debiut zaplanowano na 5. odcinek, który zostanie wyemitowany 11 kwietnia. Na tym jednak nie koniec zmian: tydzień później Artur Dębiec ma już oficjalnie dołączyć do zespołu inspektora Gancarza. Dla widzek to jasny sygnał, że produkcja wprowadza nową postać na dłużej, a nie tylko na chwilę.

Nowy bohater ma konkretne zawodowe zaplecze, które od razu ustawia go w świecie serialu jako kogoś „z doświadczeniem”. Z informacji przekazanych przez produkcję wynika, że Artur Dębiec od pięciu lat pracował w Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji (CPOZ KGP). Teraz zostaje oddelegowany do specjalnej jednostki prowadzonej przez inspektora Ireneusza Gancarza. Taki start daje twórcom przestrzeń do szybkiego wprowadzenia go w najważniejsze sprawy i relacje w zespole.

Artur Dębiec (...) od pięciu lat pracował w Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji (CPOZ KGP). To właśnie z tego elitarnego zespołu zostaje oddelegowany do specjalnej jednostki prowadzonej przez inspektora Ireneusza Gancarza czytamy w informacji prasowej.

