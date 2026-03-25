Marcin Rogacewicz stracił pracę w serialu TVP? Takie wieści w dniu urodzin aktora
Marcin Rogacewicz razem z Agnieszką Kaczorowską niedawno świętowali premierę ich wspólnego spektaklu. Para wyruszyła w całą Polskę, aby pokazać efekty wielomiesięcznych prób i przygotowań. Przez nadmiar obowiązków teraz Rogacewicz stracił posadę w serialu TVP? Zaskakujące doniesienia mediów.
Marcin Rogacewicz w ostatnich miesiącach zyskał na medialnym rozgłosie między innymi dzięki udziałowi w ubiegłej edycji "Tańca z Gwiazdami", a także medialnemu związkowi z Agnieszką Kaczorowską. Teraz o aktorze znów zrobiło się głośno, a to wszystko przez najnowsze doniesienia medialne. Jak informuje Pudelek Rogacewicz stracił pracę w serialu TVP.
Marcin Rogacewicz traci pracę w hicie TVP?
Jak podaje informator Pudelka, w serialu "Komisarz Alex" zaplanowano zmianę w obsadzie. Marcin Rogacewicz, który od 2024 roku wcielał się w komisarza Pawła Kozerę, ma pożegnać się z produkcją, a widzowie zobaczą to w odcinku 18 kwietnia. Wątek opiekuna serialowego psa zostanie poprowadzony tak, by na ekranie pojawił się nowy bohater w tej roli.
W odcinku, który widzowie zobaczą 18 kwietnia, u boku Alexa pojawi się nowy opiekun
Osoba informująca o okolicznościach zniknięcia bohatera granego przez Rogacewicza bezpośrednio wskazała powód takich decyzji, odnosząc się do spektaklu tanecznego, z którym aktor wraz z Agnieszką Kaczorowską gości obecnie w kolejnych miastach Polski. To właśnie ten projekt miał sprawić, że dalsze pogodzenie planu zdjęciowego z bieżącymi występami stało się trudne.
Produkcja zdecydowała się na taką zmianę ze względu na inne zobowiązania Marcina Rogacewicza, a konkretnie jego spektakl 'Siedem'. Rozstanie odbyło się w przyjaznej atmosferze - Paweł Kozera, którego grał, nie umrze, tylko wyjedzie z Warszawy. Czy kiedyś wróci? Na to raczej nikt się nie nastawia
W miejsce Marcina Rogacewicza w serialu ma pojawić się Karol Dziuba. Zmiana oznacza nowego opiekuna psa Alexa, a tym samym nowe relacje i układ sił w zespole. Produkcja przygotowała wprowadzenie nowej postaci tak, by było jasne dla widzów, kto przejmuje obowiązki dotychczasowego bohatera.
Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska mają co świętować
Choć w mediach 25 marca pojawiły się informacje o zniknięciu Rogacewicza z serialu "Komisarz Alex", to aktor właśnie tego dnia świętuje swoje 46 urodziny. O wspólnej celebracji poinformowała fanów Agnieszka Kaczorowska na Instagramie, udostępniając zdjęcie z aktorem w lesie oraz z trzymanym w jego dłoniach artystycznie przyozdobionym tortem.
Niech Twoje piękne serce zawsze będzie spokojne i kochane... Dziś tak jak lubisz najbardziej. W ciszy. W naturze. Bez pędu
Para znalazła czas na świętowanie urodzin Rogacewicza, mimo że są właśnie w trasie ze spektaklem "Siedem", który zrecenzowała już m.in. Marzena Rogalska.
