Tak Kaczorowska i Rogacewicz świętowali urodziny aktora. Nie zabrakło niespodzianki
Urodziny Marcina Rogacewicza stały się okazją do publicznego wyznania Agnieszki Kaczorowskiej. Para pokazała na Instagramie wspólne kadry z imponującym tortem, a uwagę przykuła karteczka z napisem „I co dalej?”. Solenizant odpowiedział w relacji, że „zabiera się za spełnianie kolejnych marzeń”. Co napisała Kaczorowska?
Wyszło na jaw, jak Marcin Rogacewicz świętował wczoraj swoje urodziny. Dokładnie 25 marca aktor skończył 46 lat, a z tej okazji Agnieszka Kaczorowska przygotowała dla swojego ukochanego wyjatkową niespodziankę. Rogacewicz nie ukrywał radości i zwrócił się do swojej partnerki: "Dziękuję Mała".
Urodziny Marcina Rogacewicza. Kaczorowska złożyła życzenia ukochanemu
25 marca 2026 r. Marcin Rogacewicz obchodził 46. urodziny, a Agnieszka Kaczorowska zadbała o to, by ten dzień miał wyjątkową oprawę. Gwiazda serialu "Klan" pokazała na Instagramie wspólne kadry z celebracji, podkreślając spokojny charakter świętowania: w ciszy, w naturze i bez pędu. Wpis Kaczorowskiej szybko przyciągnął uwagę.
Niech Twoje piękne serce zawsze będzie spokojne i kochane …dziś tak jak lubisz najbardziej. W ciszy. W naturze. Bez pędu
Fani natychmiast zaczęli zostawiać życzenia:
Spełnienia marzeń, zdrówka i miłości!
Ale cudnie!!!! Wszystkiego dobrego
Tort, który od razu skradł całą uwagę
Najwięcej emocji wzbudził prezent widoczny na zdjęciach: imponujący jasnobeżowy tort trzymany przez solenizanta. Dekoracje nie były przypadkowe i od razu kojarzyły się z muzyką. Na górze ustawiono miniaturowy czarny fortepian z krzesełkiem, z boku przymocowano miniaturową gitarę, a u podstawy znalazła się karteczka z krótkim pytaniem: „I co dalej?”. Ten detal sprawił, że zwykły urodzinowy kadr zamienił się w coś, o czym zaczęto dyskutować w sieci.
Pytanie z tortu nie zostało bez echa. Marcin Rogacewicz odniósł się do niego w instagramowej relacji, dając jasny sygnał, jak chce patrzeć na kolejne miesiące. Napisał wprost:
Zabieram się za spełnianie kolejnych marzeń...
Tak Rogacewicz podziękował Kaczorowskiej. Napisał krótko
Urodzinowe kadry pojawiły się w momencie, gdy o parze jest głośno także zawodowo. W zeszłym roku Kaczorowska i Rogacewicz wzięli udział w „Tańcu z gwiazdami”, a w jednej z pierwszych odsłon 17. edycji oficjalnie potwierdzili swój związek. Po zakończeniu programu skupili się na pracy przy spektaklu „Siedem”, którego premiera miała miejsce na początku marca. Równolegle w dniu 46. urodzin aktorka pojawiły się doniesienia, że Marcin Rogacewicz stracił pracę w serialu TVP - w tym kontekście urodzinowe „I co dalej?” wybrzmiało jeszcze mocniej.
W swoich relacjach na InstaStories Kaczorowska i Rogacewicz pokazali, jak spędzili urodziny aktora. Tancerka oznaczyła cukiernię, w której zamówiła tort dla ukochanego i dodała:
Niespodzianka się udała
Następnie pojawił się kadr z wizyty w restauracji. Kaczorowska napisała wówczas: "Bądź zawsze tak szczęśliwy!!!", na co Rogacewicz zareagował krótko:
Dziękuję Mała...
