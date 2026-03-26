Wyszło na jaw, jak Marcin Rogacewicz świętował wczoraj swoje urodziny. Dokładnie 25 marca aktor skończył 46 lat, a z tej okazji Agnieszka Kaczorowska przygotowała dla swojego ukochanego wyjatkową niespodziankę. Rogacewicz nie ukrywał radości i zwrócił się do swojej partnerki: "Dziękuję Mała".

Urodziny Marcina Rogacewicza. Kaczorowska złożyła życzenia ukochanemu

25 marca 2026 r. Marcin Rogacewicz obchodził 46. urodziny, a Agnieszka Kaczorowska zadbała o to, by ten dzień miał wyjątkową oprawę. Gwiazda serialu "Klan" pokazała na Instagramie wspólne kadry z celebracji, podkreślając spokojny charakter świętowania: w ciszy, w naturze i bez pędu. Wpis Kaczorowskiej szybko przyciągnął uwagę.

Niech Twoje piękne serce zawsze będzie spokojne i kochane …dziś tak jak lubisz najbardziej. W ciszy. W naturze. Bez pędu napisała Agnieszka Kaczorowska zwracając się do ukochanego.

Fani natychmiast zaczęli zostawiać życzenia:

Spełnienia marzeń, zdrówka i miłości!

Ale cudnie!!!! Wszystkiego dobrego pisali internauci.

Tort, który od razu skradł całą uwagę

Najwięcej emocji wzbudził prezent widoczny na zdjęciach: imponujący jasnobeżowy tort trzymany przez solenizanta. Dekoracje nie były przypadkowe i od razu kojarzyły się z muzyką. Na górze ustawiono miniaturowy czarny fortepian z krzesełkiem, z boku przymocowano miniaturową gitarę, a u podstawy znalazła się karteczka z krótkim pytaniem: „I co dalej?”. Ten detal sprawił, że zwykły urodzinowy kadr zamienił się w coś, o czym zaczęto dyskutować w sieci.

Pytanie z tortu nie zostało bez echa. Marcin Rogacewicz odniósł się do niego w instagramowej relacji, dając jasny sygnał, jak chce patrzeć na kolejne miesiące. Napisał wprost:

Zabieram się za spełnianie kolejnych marzeń...

Tak Rogacewicz podziękował Kaczorowskiej. Napisał krótko

Urodzinowe kadry pojawiły się w momencie, gdy o parze jest głośno także zawodowo. W zeszłym roku Kaczorowska i Rogacewicz wzięli udział w „Tańcu z gwiazdami”, a w jednej z pierwszych odsłon 17. edycji oficjalnie potwierdzili swój związek. Po zakończeniu programu skupili się na pracy przy spektaklu „Siedem”, którego premiera miała miejsce na początku marca. Równolegle w dniu 46. urodzin aktorka pojawiły się doniesienia, że Marcin Rogacewicz stracił pracę w serialu TVP - w tym kontekście urodzinowe „I co dalej?” wybrzmiało jeszcze mocniej.

W swoich relacjach na InstaStories Kaczorowska i Rogacewicz pokazali, jak spędzili urodziny aktora. Tancerka oznaczyła cukiernię, w której zamówiła tort dla ukochanego i dodała:

Niespodzianka się udała

Następnie pojawił się kadr z wizyty w restauracji. Kaczorowska napisała wówczas: "Bądź zawsze tak szczęśliwy!!!", na co Rogacewicz zareagował krótko:

Dziękuję Mała...

Tylko spójrzcie na te kadry.

Tak Kaczorowska i Rogacewicz świętowali urodziny aktora fot. Instagram agakaczor

Tak Kaczorowska i Rogacewicz świętowali urodziny aktora fot. Instagram marcin_rogacewicz