W Ostrowie Świętokrzyskim odbyła się konferencja prasowa posłów Prawa i Sprawiedliwości. Głównym tematem spotkania były wybory prezydenckie. Jednak nie zabrakło też odniesienia do sytuacji Katarzyny Nawrockiej – córki Karola Nawrockiego – która stała się celem internetowych ataków. Posłowie PiS chcieli publicznie okazać jej wsparcie. Niestety, zaliczyli wpadkę!

Podczas wieczoru wyborczego Karol Nawrocki wystąpił na scenie z żoną Martą oraz trójką dzieci: Kasią, Antonim i Danielem. Szczególną uwagę mediów przyciągnęła 7-letnia córka prezydenta. Dziewczynka radośnie uśmiechała się do kamer, pozowała do zdjęć i z czułością zaczepiała mamę. Jej naturalne, dziecięce zachowanie nie spodobało się części internautów. Kasia stała się celem bezlitosnego hejtu w mediach społecznościowych, który spotkał się z powszechnym oburzeniem.

W związku z tym posłowie Prawa i Sprawiedliwości postanowili publicznie wyrazić swoje wsparcie dla dziewczynki. W trakcie konferencji prasowej w Ostrowie Świętokrzyskim chcieli zwrócić uwagę na hejt, z jakim miała się mierzyć Katarzyna Nawrocka. Jednak, zamiast skutecznie wesprzeć dziewczynkę, doszło do kompromitującej pomyłki – posłowie i zgromadzony tłum zaczęli skandować hasło „Jesteśmy z Madzią!”. Obecni na miejscu zwrócili uwagę na pomyłkę. Posłowie przeprosili za błąd, jednak niesmak pozostał. Zamiast wsparcia, akcja zakończyła się kompromitacją, która może odbić się echem w dalszej kampanii wyborczej.

Karol Nawrocki, kandydat PiS na prezydenta RP, nie brał bezpośredniego udziału w konferencji, ale sytuacja dotknęła jego najbliższej rodziny.

W sprawie Kasi Nawrockiej głos zabrała również Doda. Artystka stanowczo potępiła hejt wobec córki Karola Nawrockiego, przypominając, że dzieci nie powinny być obarczane odpowiedzialnością za decyzje polityczne swoich rodziców.

Apeluję do was, żeby wasza nienawiść co do polityków i nowego prezydenta nie była przelewana na Bogu ducha winne dziecko, które nie chciałbym, żeby było ofiarą hejtu w sieci. Jakbyście się czuli jako rodzice, jakbyście byli wyśmiewani? Jakbyście się czuli jako to dziecko?

- mówiła Doda.