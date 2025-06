Znana piosenkarka Doda, aktywna w mediach społecznościowych, nie pozostała obojętna wobec sytuacji córki Nawrockiego. Na swoim profilu na Instagramie opublikowała emocjonalne nagranie, w którym ostro skrytykowała zachowanie internautów. Powiedziała wprost: "Apeluję do was".

Doda reaguje: emocjonalny apel na Instagramie

W wieczór wyborczy Karola Nawrockiego jego rodzina, w tym 7-letnia córka Katarzyna Nawrocka, towarzyszyła mu na scenie. Obecność dziecka, które pojawiło się u boku rodziców w jednym z najważniejszych momentów politycznego życia ojca, była szeroko komentowana. Nagrania i zdjęcia z wydarzenia szybko obiegły media społecznościowe. Wkrótce po wieczorze wyborczym w internecie pojawiły się komentarze wymierzone w stronę małej Katarzyny. Córka Karola Nawrockiego, mimo młodego wieku, stała się obiektem hejtu, który wzbudził kontrowersje i podziały wśród opinii publicznej. Krytyka była wymierzona nie tylko w ojca, ale również w niewinne dziecko, co spotkało się z oburzeniem wielu osób.

Niedawno głos zabrała Karolina Korwin- Piotrowska, a już teraz temat poruszyła również Doda. Artystka wyraźnie podkreśliła, że dzieci nie powinny być obarczane odpowiedzialnością za wybory polityczne swoich rodziców.

Obojętnie jaki prezydent by nie wygrał, połowa Polski będzie niezadowolona. Bez względu na wszystko Polacy powinni trzymać się razem i głowę państwa szanować. A jak nie możecie szanować głowy państwa, to przynajmniej dajcie spokój córce tej głowy państwa - zaczęła.

Doda zaapelowała również do swoich odbiorców, tłumacząc, że ich frustracje w sprawie wyborów nie powinny być wylewane na niewinne dziecko!

Apeluję do was, żeby wasza nienawiść co do polityków i nowego prezydenta nie była przelewana na Bogu ducha winne dziecko, które nie chciałbym, żeby było ofiarą hejtu w sieci. Jakbyście się czuli jako rodzice, jakbyście byli wyśmiewani? Jakbyście się czuli jako to dziecko?

Kiedy Karol Nawrocki zostanie zaprzysiężony?

Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła oficjalne wyniki wyborów prezydenckich 2 czerwca 2025 roku. Karol Nawrocki został ogłoszony zwycięzcą, co oznacza, że to właśnie on stanie na czele państwa jako nowy prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Po ogłoszeniu wyników rozpoczyna się kluczowy etap procedury wyborczej. Zgodnie z obowiązującym prawem, do 16 czerwca możliwe jest składanie protestów wyborczych. Następnie Sąd Najwyższy ma czas do 2 lipca, aby rozpatrzyć zgłoszone protesty i wydać orzeczenie w sprawie ważności wyborów prezydenckich. To orzeczenie jest niezbędne, by móc przejść do kolejnego etapu – zaprzysiężenia.



Jeśli wybory zostaną uznane za ważne, Karol Nawrocki zostanie zaprzysiężony na urząd prezydenta 6 sierpnia 2025 roku. Tego dnia kończy się kadencja obecnego prezydenta, a nowo wybrany przywódca oficjalnie obejmuje urząd.

