Karol Nawrocki został nowym prezydentem Polski, ale to nie tylko jego polityczne zwycięstwo przyciągnęło uwagę opinii publicznej. Podczas wieczoru wyborczego serca widzów i internautów skradła jego kilkuletnia córka, która z pełnym entuzjazmem towarzyszyła ojcu na scenie. Jej spontaniczne zachowanie — machanie do tłumu, wysyłanie całusków i radosny taniec z biało-czerwoną flagą — szybko stało się hitem internetu i stając się jednym z najbardziej komentowanych momentów tego wieczoru.

Karol Nawrocki został prezydentem Polski

Karol Nawrocki został wybrany na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z oficjalnymi danymi PKW, Karol Nawrocki zwyciężył w wyborach prezydenckich, zdobywając 50,89% głosów, czyli 10 606 628 głosów, podczas gdy jego kontrkandydat Rafał Trzaskowski z Koalicji Obywatelskiej uzyskał 49,11%, co przełożyło się na 10 237 177 głosów. Frekwencja wyniosła rekordowe 71,5%. Różnica między kandydatami wyniosła 369 451 głosów. Choć początkowe sondaże wskazywały na zwycięstwo Trzaskowskiego i to on jako pierwszy ogłosił optymistyczne przesłanie do wyborców, kolejne wyniki late poll i oficjalne dane stopniowo potwierdzały przewagę Nawrockiego, która utrzymała się do końca.

Córka Karola Nawrockiego skradła uwagę podczas jego wystąpienia

Podczas wieczoru wyborczego 1 czerwca 2025 roku Karol Nawrocki wygłosił przemówienie po ogłoszeniu wyników drugiej tury wyborów prezydenckich. W wydarzeniu uczestniczyli politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz sympatycy kandydata. W trakcie wystąpienia uwagę zgromadzonych przykuła kilkuletnia córka Nawrockiego, która towarzyszyła ojcu na scenie.

Dziewczynka machała do zgromadzonych oraz wysyłała całuski w stronę widowni. Jej spontaniczne i radosne zachowanie wywołało entuzjastyczne reakcje wśród obecnych. 7-latka machała flagą Polski, klaskała, a nawet tańczyła. Nagranie z udziałem córki Karola Nawrockiego szybko obiegło media i stało się viralem w sieci. Komentatorzy zwracają uwagę, że dziewczynka skradła show.

Internauci zachwyceni córką Karola Nawrockiego

Internauci z entuzjazmem komentowali wystąpienie córki Karola Nawrockiego, zwracając uwagę na jej naturalność, radość i spontaniczne zachowanie. Dla wielu obserwatorów była ona uosobieniem dziecięcej swobody, która kontrastowała z powagą wydarzenia politycznego.

To tylko dziecko, swoją drogą- to było przeurocze

To przecież dziecko, pełne radości i jego co niektórym brakuje ''dziecka''. pozwólmy dzieciom być dziećmi

Przecież ta dziewczynka jest urocza. Ona niczemu winna

Dziecko pokazuje tylko jakie jest szczęśliwie. Nie żaden rygor i stanie na baczność- pełna swoboda piszą internauci.

