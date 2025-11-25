Marta Nawrocka, żona prezydenta Karola Nawrockiego, od momentu objęcia roli Pierwszej Damy RP przyciąga uwagę swoim wyczuciem stylu i elegancją. Jej wystąpienia publiczne są regularnie komentowane przez ekspertów od mody i internautów. Styl Marty Nawrockiej łączony jest z klasą, ale też z gotowością do eksperymentów modowych, co czyni ją jedną z bardziej zauważalnych postaci sceny politycznej pod względem wizerunku. To dlatego każda zmiana w jej wyglądzie wywołuje poruszenie. Teraz Marta Nawrocka zaskoczyła najbardziej! Chodzi o zmianę koloru włosów...

Marta Nawrocka z nowym kolorem włosów

Podczas oficjalnej wizyty w Czechach, Marta Nawrocka zaprezentowała się w zupełnie odmienionej wersji. Towarzyszyła prezydentowi Karolowi Nawrockiemu m.in. w Katedrze św. Wita, Starym Pałacu Królewskim na Hradczanach oraz w polskiej szkole im. św. Jadwigi przy Ambasadzie RP w Pradze. To właśnie tam po raz pierwszy pokazano publicznie nową fryzurę Pierwszej Damy.

Okazało się wówczas, że Marta Nawrocka zdecydowała się na nieco ciemniejszy kolor. Pierwsza dama nie ma już jasnych blond włosów, co dla wielu było zaskakującym i śmiałym posunięciem. Pasuje jej taki odcień? Tylko spójrzcie na te zdjęcia. Zmiana jest subtelna, ale widoczna z daleka.

Zmiana wizerunku Marty Nawrockiej

Podczas wizyty w Pradze Marta Nawrocka zaprezentowała nie tylko nowy kolor włosów, ale również nową stylizację. Pierwsza dama miała na sobie elegancki brązowy zestaw, który uzupełniał długi, burgundowy płaszcz. Stylizacja była stonowana, ale bardzo wyrafinowana, idealnie komponując się z historycznym otoczeniem Pragi i powagą wizyty.

Wybór kolorystyki i formy ubioru można odczytać jako świadomą kontynuację przemyślanej metamorfozy wizerunkowej. Marta Nawrocka pokazała, że potrafi dopasować strój nie tylko do okazji, ale także do aktualnych trendów.

Podoba Wam się ta zmiana?

by Michal Cizek / AFP