Niedzielny finał wiosennej edycji programu "Szansa na sukces. Opole 2026", wyemitowany 26 kwietnia, od pierwszych sekund złapał widzów za gardło. Zanim ruszyła rywalizacja o miejsce w koncercie "Debiuty" podczas 63. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, na ekranie niespodziewanie pojawiła się śpiewająca Magda Umer, która odeszła w grudniu 2025 r. Dopiero potem wieczór nabrał konkursowego tempa.

Magda Umer upamiętniona w finale "Szansy na sukces"

Ten odcinek miał wyraźnie dwa rytmy: najpierw zatrzymanie i symboliczny gest pamięci, a dopiero po chwili powrót do emocji typowych dla finału talent show. Po projekcji z udziałem Magdy Umer na scenę weszła ósemka finalistów i wspólnie wykonała utwór "Jeszcze w zielone gramy".

Wątek Magdy Umer wrócił w przypomnieniu faktów o jej odejściu. Magda Umer zmarła 12 grudnia 2025 r., a informację przekazał jej syn Franek Przeradzki w mediach społecznościowych. Podał również, że w połowie ubiegłego roku zdiagnozowano u niej złośliwe zmiany nowotworowe, przeszła operację, a w listopadzie pojawiły się powikłania. To właśnie ten kontekst sprawił, że niedzielny gest w finale nie brzmiał jak element scenariusza, tylko jak prawdziwy, potrzebny znak pamięci.

Finał "Szansy na sukces" pełen wzruszeń i zaskakujących występów

Program poprowadził Artur Orzech, który po tym muzycznym hołdzie podkreślił, że artystka pozostaje niezapomniana. Dopiero wtedy finał wrócił do walki o przepustkę do opolskiego amfiteatru, gdzie "Debiuty" od lat są dla młodych głosów momentem prawdziwego sprawdzianu.

W rywalizacji spotkali się: Maja Oleśków, Mateusz Chmielewiec, Gabriela Zając, Magdalena Michalak, Patrycja Kulicka, Emilia Cyran, Błażej Klimaszka oraz Natalia Mączyńska. Każde z nich wchodziło do finału jako zwycięzca wcześniejszego odcinka, więc stawka była jasna: nie kolejny etap, ale realny start w festiwalowym świecie.

Jeden występ przesądził sprawę. Maja Oleśków zwyciężczynią "Szansy na sukces"

Gdy przyszło do rozstrzygnięcia, padło nazwisko, które tego popołudnia wybrzmiało najmocniej: zwyciężczynią została Maja Oleśków. W decydującym momencie sięgnęła po "Miód" z repertuaru Natalii Przybysz i to ten wybór oraz wykonanie przypieczętowały jej wygraną.

Chwilę po ogłoszeniu wyniku Maja Oleśków odebrała na scenie „wielki bilet” do Opola, czyli zaproszenie do udziału w koncercie "Debiuty" podczas 63. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej. Emocje nie skończyły się na samym werdykcie: artystka podziękowała i dała do zrozumienia, że jej energia i muzyczne myślenie są mocno zakorzenione w rockandrollowym temperamencie.

Maja Oleśków zwyciężczynią "Szansy na sukces", Fot. Pawel Wodzynski/East News

