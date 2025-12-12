12 grudnia 2025 roku w mediach społecznościowych pojawił się smutny komunikat. Na oficjalnym profilu Magdy Umer na Facebooku jej rodzina przekazała wiadomość o śmierci artystki. "Dzisiaj po południu odeszła nasza ukochana Mama i Babcia. Uwielbiała tu zaglądać i pisać" - napisali bliscy. Wiadomość ta wstrząsnęła fanami oraz całym światem kultury. Artystka miała 76 lat.

Magda Umer nie żyje

Sygnały o pogarszającym się stanie zdrowia artystki pojawiły się już wcześniej. W sierpniu 2025 roku Magda Umer odwołała zaplanowane koncerty, informując o poważnej chorobie. Kolejne wydarzenia koncertowe, które miały odbyć się w listopadzie, również zostały anulowane z tego samego powodu.

Ostatni wpis artystki na Facebooku pochodził z września. Przytoczyła w nim słowa z wiersza Wisławy Szymborskiej: "Śniło mi się, że na świecie zapanował pokój i ktoś w rodzaju świętego Piotra znowu zaprosił mnie na rejs jachtem 'Happy days'... Jest wymarzona pogoda i płyniemy ku światłu. Naokoło bezpiecznie i spokojnie. Oddycham z taką lekkością jak dawno nie. A powietrze zawsze było i jest moim ukochanym żywiołem. Powietrze czyli życie".

Dziś najbliższa rodzina Magdy Umer przekazała informację o śmierci artystki, która już od jakiegoś czasu zmagała się z problemami zdrowotnymi.

Dzisiaj po południu odeszła nasza ukochana Mama i Babcia. Uwielbiała tu zaglądać i pisać. Mateusz i Franek. - czytamy na oficjalnym koncie Magdy Umer na Facebooku

Kariera Magdy Umer

Magda Umer, urodzona 9 października 1949 roku w Warszawie, była postacią niezwykle ważną dla polskiej sceny muzycznej i kulturalnej. Od końca lat 60. związana była z warszawską sceną studencką, gdzie rozpoczęła karierę artystyczną. Jej delikatny głos oraz niepowtarzalny sposób interpretacji tekstów poetyckich sprawiły, że szybko zyskała uznanie i popularność.

Była uznawana za najwybitniejszą interpretatorkę piosenki literackiej w Polsce. W swoich recitalach sięgała po utwory Agnieszki Osieckiej, Jonasza Kofty, Wojciecha Młynarskiego czy Jeremiego Przybory, nadając im głębokie, często intymne znaczenie.

Magda Umer zdobyła szereg prestiżowych nagród i wyróżnień. Występowała m.in. na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu oraz podczas Festiwalu Artystycznego Młodzieży Akademickiej "Fama". Jej twórczość obejmowała również reżyserię spektakli teatralnych i programów telewizyjnych. Współtworzyła recital Edyty Geppert oraz zrealizowała własne cykle programów, jak np. "Zamki na piasku" i "Magda Umer zaprasza".

Blisko współpracowała z Agnieszką Osiecką i była uznawana za jedną z najważniejszych strażniczek jej twórczości. Na przestrzeni lat Umer stała się symbolem elegancji, wrażliwości i klasy w polskiej kulturze.

