W piątek 6 marca Telewizja Polska opublikowała fragmenty występów uczestników polskich preselekcji do Eurowizji 2026. To właśnie widzowie TVP1 zdecydują 7 marca, kto będzie reprezentował Polskę podczas 70. Konkursu Piosenki Eurowizji w Wiedniu. Zobaczcie wszystkie występy.

Polskie preselekcje do Eurowizji 2026. Występy uczestników

Wszystkie występy zostały nagrane z wyprzedzeniem i zostaną wyemitowane "z taśmy" w sobotni wieczór po "Teleexpressie". To pierwsza taka sytuacja w historii polskich preselekcji do Eurowizji, że nie będzie występów na żywo. Taki zabieg tylko spotęgował emocje i sprawił, że internet zalała fala komentarzy. Fragmenty występów pojawiły się na oficjalnych profilach w mediach społecznościowych oraz w aplikacji TVP VOD, gdzie również można oddać swój głos.

Transmisja finału preselekcji rozpocznie się 7 marca wieczorem na antenie TVP1 o 17:35. Wyniki głosowania zostaną ogłoszone dzień później, 8 marca, podczas programu „Pytanie na śniadanie” o godzinie 10:00.

O tym, kto będzie reprezentować Polskę na Eurowizji 2026, zdecydują widzowie w głosowaniu obejmującym zarówno głosy oddane online, jak i za pośrednictwem SMS. Po wszystkich występach zostaną otwarte linie SMS, a swoich faworytów będzie można wspierać aż do 23:59.

Tak wybierzemy reprezentanta Polski na Eurowizję 2026.

Kto z Polski na Eurowizję 2026 wg. widzów?

Komentarze po publikacji występów kandydatów polskich preselekcji do Eurowizji 2026 są niezwykle różnorodne i bardzo emocjonalne. Prawdziwą furorę robi występ Alicji Szemplińskiej - jej nagranie zebrało setki entuzjastycznych opinii, a pod filmami aż roi się od komentarzy.

Niekwestionowana zwyciężczyni!

Winner piszą internauci pod występem Alicji.

Basia Giewont zbiera pochwały za śpiew w języku polskim i mocny głos, a jej propozycja określana jest jako „fantastyczna” i „dająca Polsce duże szanse”. Pod występem Anastazji Maciąg pojawiły się spontaniczne komentarze „Dziki bachor na Eurowizję”, odnoszące się do tytułu jej piosenki, a Staśka Kukulskiego widzowie chwalą za zdecydowany postęp względem wcześniejszych lat.

Szczególne zainteresowanie wśród internautów zrobił Piotr Pręgowski:

Espresso macchiato ale polskie on ma głos dobry i występ Dobrze wygląda śmieszny komentują internauci.

Polskie preselekcje do Eurowizji 2026. Wszystkie występy

Występy polskich kandydatów na reprezentanta Polski na Eurowizję 2026 zostały nagrane niecały tydzień wcześniej. Pełne zostaną wyemitowane podczas koncertu "Finał Krajowych Kwalifikacji", który będzie można zobaczyć 7. marca o godz. 17:35 na TVP1.

Basia Giewont - "Zimna woda"

Stasiek Kukulski - "This too shall pass"

Anastazja Maciąg - "Wild Child"

Piotr Pręgowski - "Parawany Tango"

Jeremi Sikorski - "Cienie przeszłości"

Karolina Szczurowska - "Nie bój się"

Alicja Szemplińska - "Pray"

Ola Antoniak -"Don't you try"

