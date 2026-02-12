Przypomnijmy, że pierwotnie finał polskich preselekcji do Eurowizji 2026 miał się odbyć 14 lutego jako wielkie muzyczne show transmitowane na żywo z udziałem publiczności i sprzedażą biletów. Ostatecznie Telewizja Polska zrezygnowała z tej formy i wszyscy fani Eurowizji zaczęli się zastanawiać, jak zatem wybierzemy polskiego reprezentanta. Plotek na ten temat było wiele, ale teraz wszystko wskazuje na to, że oficjalna decyzja właśnie zapadła.

Zapadła decyzja. Tak wybierzemy reprezentanta na Eurowizję

Jak zauważył portal misjaeurowizja, ostateczą decyzję Telewizji Polskiej ws. formy tegorocznych preselekcji zdradził plan ramówkowy, ukryty na podstronie TVP. Dowiadujemy się z niego, że finał polskich preselekcji do Eurowizji odbędzie się 7 marca o 17:35 i potrwa 50 minut, stając się tym samym najkrótszymi w historii krajowymi eliminacjami - do tego jeszcze występy zostaną nagranie wcześniej. Co zatem nas czeka tego dnia, jak będzie wyglądało głosowanie i kiedy poznamy zwycięzcę?

W programie zobaczymy propozycje piosenek, spośród których wybrana zostanie jedna, mająca reprezentować Polskę na 70. Konkursie Piosenki Eurowizji 2026 w Wiedniu. Ośmiu finalistów zaprezentuje swoje utwory na scenie ''Jakiej to melodii?'' - ze scenografią i choreografią zaproponowaną przez danego artystę. Program uświetni występ polskiej gwiazdy Eurowizji. Kwalifikacje poprowadzi Artur Orzech. Podczas programu zostaną uruchomione linie sms, które umożliwią widzom głosowanie na swojego faworyta. Linie będą czynne aż do północy 7 marca. Wyniki będą ogłoszone 8 marca w ''Pytaniu na śniadanie'' w TVP2 - informuje portal misjaeurowizja

Co sądzicie o takiej formule preselekcji?

Kto wystąpi w finale polskich preselekcji do Eurowizji?

W tym miejscu warto też przypomnieć listę finalistów tegorocznych preselekcji do Eurowizji. Wśród nich znaleźli się: Alicja Szemplińska, Anastazja Maciąg, Karolina Szczurowska, Piotr Pręgowski, Ola Antoniuk, Stasiek Kukulski, Jeremi Sikorski oraz Basia Giewont.

Za kogo będziecie trzymać kciuki?

