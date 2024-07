1 z 11

Za nami ostatni tydzień wakacji i już od jutra sezon w show-biznesie i nie tylko rusza pełną parą. Nie oznacza to jednak, że przez mijające dni polskie gwiazdy próżnowały, a efekty możemy podziwiać na Instagramie, który powoli stają się pamiętnikiem największych medialnych nazwisk w Polsce.

Kto zwrócił naszą największą uwagę w tym tygodniu? Na pewno Honorata Skarbek w nowej fryzurze, która nie szczędzi fotek z pewnym przystojniakiem... Czy to jej chłopak? Wiele na to wskazuje, ale internauci już życzą im szczęścia i zachwycają się parą. Rodzinnie za to u Dody, od szalonej strony pokazała się Anja Rubik, a Maffashion zrobiła zdjęcie... Maćkowi Musiałowi.

Zobaczcie wszystko w naszej galerii: