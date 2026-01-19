Jakiś czas temu na kanale DRE$$CODE na YouTube pojawił się film z udziałem Natalii Karczmarczyk. Podczas odcinka Natsu została zapytana, który z popularnych celebrytów walczy o jej względy na Instagramie. Influencerka bez wahania wymieniła między innymi Piotra Żyłę i Sebastiana Fabijańskiego. Aktor postanowił odnieść się do jej słów, udzielając stanowczego komentarza.

Natsu dostawała wiadomości od Fabijańskiego?

Natsu wzięła ostatnio udział w zabawie na kanale DRE$$CODE, polegającej na wyborze między zjedzeniem nieprzyjemnego dania a odpowiedzią na trudne pytanie. Podczas gry miała za zadanie wymienić nazwiska trzech znanych osób, które próbowały nawiązać z nią kontakt po rozstaniu z Marcinem Dubielem.

Wśród nich wymieniła między innymi Sebastiana Fabijańskiego oraz skoczka narciarskiego Piotra Żyłę, co szybko podchwyciły media i internauci. Teraz do całej sytuacji odniósł się sam aktor, który w końcu postanowił zabrać głos w sprawie i zdystansować się od medialnych domysłów.

Sebastian Fabijański komentuje słowa Natsu

Natsu i Sebastian Fabijański poznali się bliżej na planie internetowego programu "Sabotażysta". Choć internauci szybko zaczęli ich łączyć w parę, w rzeczywistości nie nawiązali relacji romantycznej. Sebastian Fabijański w rozmowie z Żurnalistą wyjaśnił, czego dotyczyły wiadomości, które wymieniał później z Kaczmarczyk.

To ten internet, którego ja nie rozumiem. To nie ma znaczenia. To nieistotne czy ja do niej pisałem, czy nie. Pisaliśmy w kontekście „Sabotażysty” i tego, że ludzie próbowali nas łączyć, robili tiktoki, że jak oni nie będą razem, to nie wierzę w miłość, że oni do siebie pasują i tak dalej. (…) Sam fakt, że ludziom jest tak łatwo mówić o takich rzeczach w internecie, jest dla mnie, delikatnie mówiąc, frapujące. Nie wiem, gdzie jest granica prywatności w tym momencie. Nie uważam, że to jest w porządku. Ja wiele mógłbym powiedzieć, kto do mnie pisał, z kim miałem relację romantyczną, ale czy ja mówiąc to, czułbym się okej? Nie tłumaczył w rozmowie z Żurnalistą.

Sebastian Fabijański i Natsu wystąpią w "Tańcu z Gwiazdami"?

Coraz więcej medialnych doniesień wskazuje, że Sebastian Fabijański może wystąpić w nadchodzącej, wiosennej edycji „Tańca z Gwiazdami”. Stacja Polsat nie ogłosiła jednak jeszcze oficjalnej listy uczestników, dlatego udział aktora wciąż pozostaje w sferze spekulacji. Wśród potencjalnych gwiazd walczących o Kryształową Kulę wymienia się również Natalię Karczmarczyk, choć i w jej przypadku producenci programu nie potwierdzili jeszcze udziału.

Jeśli oboje faktycznie pojawią się na parkiecie, widzowie z pewnością będą bacznie przyglądać się ich relacjom. Czy niedawny medialny "konflikt" wpłynie na atmosferę na planie tanecznego show?

