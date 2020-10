Polska piosenka na Eurowizję Junior nie spełnia wymogów regulaminu! Czy Ali Tracz grozi dyskwalifikacja?

W ostatni weekend poznaliśmy polską reprezentantkę na konkurs Eurowizji Junior! Widzowie i jury "Szansy na sukces", podczas programu na żywo zadecydowali, że nasz kraj będzie reprezentować 10-letnia Alicja Tracz z drużyny Dawida Kwiatkowskiego.

Młodziutka wokalistka w finale eliminacji zaśpiewała dwie piosenki - "Mam tę moc" z filmu "Kraina lodu" oraz przygotowany specjalnie pod kątem Eurowizji utwór "I will be standing", którego autorem jest Gromee. Brawurowe wykonanie zachwyciło publiczność i jury, dając Ali zwycięstwo i bilet na finał Eurowizji Junior. Widzowie szybko jednak wyłapali, że utwór nie spełnia wymogów regulaminu! Co to oznacza? Czy polskiej reprezentantce grozi dyskwalifikacja?

Piosenka na Eurowizję Junior nie jest zgodna z regulaminem?

Jak przypomina portal dziennik-eurowizyjny.pl, zgodnie z regulaminem Eurowizji, w piosence musi być co najmniej 60 proc. tekstu w języku ojczystym. Tymczasem w przypadku Ali i jej „I’ll be standing” fani doliczyli się mniej niż 30 słów po polsku. Dwie zwrotki i pierwszy refren były po angielsku, po polsku zaśpiewała tylko drugi refren i ostatnią część utworu.

Co to oznacza dla naszej wokalistki? Niespełnienie wymogów regulaminowych mogłoby być problemem, jednak - jak podkreśla portal - TVP wie o sprawie i „będzie trzeba wyprowadzić zmiany w tekście, by piosenka była zgodna z zasadami konkursu oraz by uniknąć kontrowersji czy oskarżeń zza granicy”.

A Wam jak podoba się piosenka Alicji Tracz? Myślicie, że powtórzy sukces Roxie Węgiel i Viki Gabor?

Tegoroczna Eurowizja Junior odbędzie się 29 listopada 2020 w Warszawie. Konkurs będzie miał jednak formę "zdalną" - artyści nie przyjadą do Polski, a ich występy zostaną nagrane w siedzibach nadawców.

Alicja Tracz ma szansę powtórzyć sukcesy Roxie i Viki!