Dziś poznaliśmy reprezentantkę Polski na konkursie Eurowizji Junior 2020! A to wszystko na żywo w programie "Szansa na sukces. Eurowizja Junior", podczas którego widzowie i jury zadecydowali, kto będzie reprezentować nasz kraj podczas "dziecięcej" Eurowizji. Szansę miały trzy młode wokalistki: Lena Marzec, Alicja Tracz oraz Agata Serwin. Jedna okazała się bezkonkurencyjna!

Eurowizja Junior 2020 - kto z Polski? Wyniki "Szansy na sukces"!

Zapraszamy na naszą relację z programu "Szansa na sukces", w którym poznaliśmy reprezentantkę Polski na Eurowizję Junior 2020. Każda z dziewczyn zaśpiewała po dwa utwory - cover oraz utwór napisany specjalnie na Eurowizję! Wspierali je Cleo, Viki Gabor i Dawid Kwiatkowski.

Jako pierwsza na scenie zaprezentowała się 12-letnia Lena Marzec z Wrocławia. Wcześniej brała udział w "The Voice Kids" (w edycji z Viki Gabor). Gra na pianinie i ukulele.

Moją ogromną pasją jest muzyka, która towarzyszy mi od najmłodszych lat. Jako małe dziecko naśladowałam mamę i starszą siostrę Oliwię, które bardzo często śpiewały. Na poważnie zaczęłam zajmować się śpiewem w wieku 8 lat - mówi o sobie Lena.

Na scenie zaprezentowała na początku utwór "Superhero" Viki Gabor.

Zaraz po Lenie wystąpiła Agata Serwin, 13-latka z Przytkowic koło Krakowa.

Muzyka towarzyszy mi od urodzenia. W mojej rodzinie jest wiele utalentowanych muzycznie osób. Podczas spotkań rodzinnych często urządzane są mini koncerty. Kiedy powstała szkoła muzyczna w pobliskiej Kalwarii Zebrzydowskiej, rodzice zapisali mnie na naukę gry na skrzypcach - mówi o sobie Agata.

Zaśpiewała utwór "Can't stop the feeling" Justina Timberlake'a.

Jako ostatnia w rundzie pierwszej wystąpiła 10-letnia Alicja Tracz, znana z programów "Mali Giganci" czy "The Voice Kids":

Mieszka w małej miejscowości Stojeszyn Pierwszy (woj. lubelskie) z rodzicami i siostrą Olą. Kl. IV SP w Potoku Wielkim. Ma kotka Lili. Uwielbia tańczyć i podróże. Reprezentując Polskę na konkursach międzynarodowych zwiedziła Maltę, Bułgarię i Włochy. Bardzo lubi ruch - jazda na rolkach, desce elektrycznej, rowerze, hulajnodze i wspinaczki na parkach linowych - czytamy na stronie "Szansy na Sukces" na Facebooku.

Alicja zaśpiewała piosenkę "Mam tę moc" z "Krainy lodu".

W drugiej rundzie finalistki "Szansy na sukces" zaśpiewały piosenki przygotowane specjalnie na Eurowizję Junior 2020 przez Gromee'go! Lena Marzec zaśpiewała utwór "You and me", Agata Serwin zaprezentowała piosenkę "What I'm Made Of", z kolei Alicja Tracz wykonała singiel "I will be standing".

Przyszedł czas na głosowanie. Jak wyglądała punktacja? Za 3. miejsce w głosowaniu w jury i widzów - 1 pkt, za 2. miejsce - 3 pkt, za 1. miejsce - 5 pkt.

GŁOSOWANIE SMS:

Agata Serwin - 1 pkt od widzów + 1 pkt od jury = 2 pkt razem

Lena Marzec - 3 pkt od widzów + 3 pkt od jury = 6 pkt razem

Alicja Tracz - 5 pkt od widzów + 5 pkt od jury = 10 pkt razem.

Wygrywa więc Alicja Tracz! To ona będzie reprezentować nasz kraj na Eurowizji Junior 2020!

Eurowizja Junior 2020 - kiedy i gdzie?

Tegoroczny konkurs Eurowizji Junior 2020 odbędzie się 29 listopada 2020 w Warszawie. Będzie miał on jednak formę "zdalną" - w związku z koronawirusem artyści nie przyjadą do naszego kraju, a ich występy zostaną nagrane w siedzibach nadawców. Na tę chwilę udział w konkursie zgłosiło tylko 13 państw (rok temu było ich 19). W Polsce transmitowane będą występy gościnne, punktacja oraz najpewniej występ polskiej reprezentantki, czyli Alicji Tracz!

Rok temu z ogromnym sukcesem reprezentowała nas Viki Gabor, która z hitem "Superhero" zajęła pierwsze miejsce!

Teraz będzie to Alicja Tracz!