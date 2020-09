Eurowizja Junior 2020 zdalnie! Tylko 13 państw! Czy odbędzie się koncert w Warszawie? 

Nowe wieści w sprawie Eurowizji Junior 2020! Jak poinformowała Telewizja Polska, w 18. konkursie Eurowizji Junior 2020 wystąpi 13 państw. Wielki konkurs, ze względu na pandemię koronawirusa, będzie wyglądał zupełnie inaczej niż poprzednie. Poznajcie szczegóły!

Eurowizja Junior 2020 odbędzie się 29 listopada 2020 roku w Warszawie. Niestety, wszyscy reprezentanci poszczególnych krajów nie pojawią się w naszym kraju, a zaśpiewają w studiach, każdy ze swojego państwa. Koncert finałowy będzie transmitowany na żywo ze studia w Warszawie, ale bez publiczności, czy Centrum Prasowego:

W Eurowizji Junior 2020 pojawi się tylko 13 państw: Armenia, Białoruś, Francja, Gruzja, Hiszpania, Holandia, Kazachstan, Malta, Niemcy, Polska, Rosja, Serbia i Ukraina. W 2019 roku, kiedy Eurowizję Junior wygrała Viki Gabor, udział w konkursie brało 19 krajów, zaś w 2018 (wówczas wygrała Roxie Węgiel) - aż 20.

Co roku Konkurs Eurowizji Junior jednoczy młodych artystów, ich bliskich oraz fanów muzyki na całym świecie. To niezaprzeczalne święto talentu osób, które dopiero wkraczają w świat muzyki. Dlatego tak ważne jest, aby pomimo tegorocznych trudności stworzyć im przestrzeń i warunki, by mogli swój talent pokazać. Podobnie jak podczas spektakularnego show w ubiegłym roku, także teraz Telewizja Polska dołoży wszelkich starań, aby zapewnić młodym artystom i wielkiej międzynarodowej rodzinie eurowizyjnej wspaniałe, niezapomniane doznania – mówi Jacek Kurski, prezes TVP.