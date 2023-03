Jann oblegany przez fanki po wywiadzie w TVN. Wbił szpilę Blance? "Jestem wygrany"

Iwona Węgrowska chce wystartować w eliminacjach do Eurowizji! Piosenkarka już przygotowuje piosenkę, którą zamierza podbić serca słuchaczy i fanów międzynarodowego konkursu muzycznego. Iwona Węgrowska w rozmowie z portalem Luvpop przyznała, że szykuje swoje zgłoszenie do polskich preselekcji. Iwona Węgrowska chce jechać na Eurowizję Piosenkarka planuje jeszcze w tym tygodniu zakończyć pracę nad piosenką przygotowywaną na Eurowizję. Artyści którzy chcą wziąć udział w preselekcjach muszą wysłać swoje zgłoszenia do 20 stycznia, czy Iwona Węgrowska do tego czasu zdąży nagrać hit? Mogę potwierdzić, że obecnie intensywnie przygotowuję się do polskich preselekcji. W tym tygodniu kończymy utwór, który następnie zgłosimy. Powalczę o godne reprezentowanie Polski w tym ważnym konkursie! Mam nadzieję, że uda mi się skończyć utwór do końca tygodnia i wyrobię się ze zgłoszeniem - przyznała w rozmowie z portalem. Przypominamy, że dotychczas swoje zgłoszenia do TVP wysłali m.in. Gosia Andrzejewicz, Mateusz Maga, Leszek Stanek, Alicja Ruchała, Anna Karwan oraz Kasia Popowska. Telewizja Publiczna wybierze od 5 do 10 wykonawców, którzy ostatecznie wezmą udział w preselekcjach. Myślicie, że Iwona Węgrowska miałaby szansę na sukces podczas konkursu Eurowizji? To już kolejny raz, kiedy wokalistka chce startować w międzynarodowym konkursie. Iwona Węgrowska już w 2010 roku próbowała swoich sił w eliminacjach przed Eurowizją. Podczas polskich preselekcji zaśpiewała piosenkę " Uwięziona" i zajęła wówczas wysokie, trzecie miejsce. Czy tym razem będzie lepiej? Zobacz także: Wróblewska chwali Węgrowską za zmianę stylu "Kiedyś ją krytykowałam. Większość znanych Pań..." Iwona Węgrowska przygotowuje piosenkę na Eurowizję. Myślicie, że artystka ma szansę...