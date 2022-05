Doda dała wspaniały koncert podczas drugiego dnia Polsat SuperHit Festiwal. Gwiazda oraz zaproszeni przez nią goście wykonali największe przeboje Dody - te występy z pewnością przejdą do historii. Bez echa nie przejdą również wzruszające przemowy artystki, które wygłosiła w przerwach między utworami. Najbardziej wzruszająco zrobiło się wtedy, gdy Doda mówiła o miłości... Te słowa wyjątkowo poruszyły jej fanów.

Polsat SuperHit Festiwal 2022: Doda w poruszającym przemówieniu. "Choć kochałam całą sobą, to nie doznałam spokoju"

O recitalu Dody z okazji 20-lecia jej kariery z pewnością będziemy mówić jeszcze długo. To było świetne show na światowym poziomie, które zachwyciło tysiące fanów! W pamięć widzów na pewno w szczególności zapadnie występ Dody i Justyny Steczkowskiej - ich wykonanie utworu "Znak Pokoju" było nie tylko piękne, ale niosło też ze sobą ważne przesłanie.

Doda po raz kolejny udowodniła, że w kwestii show na scenie nie ma sobie równych! Ale gwiazda to także świetna mówczyni, która również podczas swojego recitalu przekazała kilka ważnych słów do swoich fanów. Między innymi z rozbrajającą szczerością przyznała, że jej zdaniem... wcale nie pasuje do show biznesu!

- Dziennikarze często pytają mnie, czego nauczył mnie show biznes po 20 latach i dziś mogę Wam się przyznać, że nauczył mnie jednego - że do niego w ogóle nie pasuję. Nie lubię zasad tej gry, naprawdę, choć uchodzę za gracza wytrawnego. Ba, nawet niektóre zasady sama wymyśliłam - w końcu menageruje sama sobie od dwóch dekad. Mam swoją wizję, artystyczny plan na siebie od zawsze, ale każdy kto mnie zna wie, że to jest totalny mit, że sława i poklask są dla mnie najważniejsze - zaczęła Doda.

Piotr Matusewicz/East News

Jednak to druga część tej przemowy w szczególności zapadła w pamięć widzów. Doda odniosła się w niej do miłości - jak wiadomo, artystka w tym temacie niestety nie ma szczęścia. Gwiazda ma za sobą kilka związków, które kończyły się zazwyczaj w bardzo burzliwej atmosferze. Doda ze sceny przyznała, że marzy o tym, aby w końcu ktoś obdarował ją prawdziwym, bezgranicznym uczuciem, bo wtedy miałaby już wszystko co ważne.

- Dla prawdziwej miłości również oddałabym wszystko, bo wtedy wszystko co ważne bym już miała. Tej prawdziwej nigdy nie było mi dane w życiu dostać, choć kochałam całą sobą, to nie doznałam spokoju i prawdy. Mówi się, że ten kto ma pasję ten ma wszystko. I choć w życiu napisałam i zadedykowałam naprawdę wiele piosenek mężczyznom, którym oddałam całe serce, to marzę o tym, by ktoś w końcu zadedykował i mi bezwarunkowe bicie swojego serca - powiedziała Doda.

Fani bardzo wzruszyli się wyznaniem Dody. Doceniają również jej absolutną szczerość.

- Jej szczerość jest jej sukcesem 🥰 - Końcówka wypowiedzi aż chwyta za serce 🥺 Doda na pewno znajdziesz miłość swojego życia, jesteś bardzo mądra kobieta 🥰 - Twoja szczerość jest bogactwem twej duszy. 🥰 - Cudowna mądra piękna 🥰🥰🥰🥰 - Jej szczerość aż doprowadza do łez 🙁 brawo za piękne słowa... - piszą fani.

My również głęboko wierzymy, że marzenie Dody o prawdziwej, wielkiej miłości wkrótce się spełni.