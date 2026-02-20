Choć za oknami zima w pełni, kolejne stacje telewizyjne prezentują swoje wiosenne ramówki. Tymczasem stacja Polsat poszła o krok dalej i już zapowiada kolejną odsłonę "Twoja twarz brzmi znajomo", na którą niestety będziemy musieli jeszcze niego poczekać. Kto wcieli się w ikony estrady i zawalczy o główną nagrodę show? Produkcja właśnie ujawniła nazwisko kolejnej uczestniczki.

Ujawniono kolejną uczestnika "Twoja twarz brzmi znajomo"

Nowy sezon programu "Twoja twarz brzmi znajomo" budzi ogromne emocje. Niedawno Polsat potwierdził, że do programu "Twoja twarz brzmi znajomo" dołączy Gabriel Fleszar. Teraz produkcja ujawniła kolejną gwiazdę show. Jak się okazuje, w najnowszej odslonie muzycznego hitu Polsatu zobaczymy Gabrielę Nowak-Skyrpan, znaną jako Bryska.

Bryska w nowej edycji "Twoja twarz brzmi znajomo"

Jesienią 2026 roku na antenie Polsatu pojawi się nowa odsłona programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" i już teraz wiadomo, że wśród uczestników zobaczymy jedną z najbardziej charakterystycznych postaci młodego pokolenia na polskiej scenie muzycznej – Bryskę. Gabriela Nowak-Skyrpan, bo tak naprawdę nazywa się artystka, urodziła się w 2001 roku i przez długi czas skutecznie ukrywała swoją tożsamość. Na początku kariery funkcjonowała pod pseudonimami Gabees i Bryella, jednak dopiero jako Bryska zdobyła uznanie szerokiej publiczności.

Jej twórczość, mieszająca indie pop, synthpop i elektronikę, podbiła listy przebojów dzięki takim utworom jak "Panika", "Odbicie" czy remix "Lato (pocałuj mnie)". Bryska ma na swoim koncie debiutancką EP-kę "jestem bryska" oraz album "moja ciemność". W 2022 roku zadebiutowała na międzynarodowej scenie singlem "You Were In Love" do filmu "365 dni: Ten dzień". Współpracuje też z najgorętszymi nazwiskami polskiego show-biznesu, jak Doda czy Maryla Rodowicz.

W 2024 roku Bryska wzięła udział w polskich preselekcjach do Eurowizji z utworem "Obca", gdzie zajęła siódme miejsce. Rok później nagrała duet z legendą polskiej sceny, Marylą Rodowicz, a także podpisała kontrakt z Warner Music Poland i wydała singiel "Zostałeś".

Emocje i spektakularne występy, co jeszcze czeka widzów "Twoja twarz brzmi znajomo"?

Dołączenie Bryskiej do programu "Twoja twarz brzmi znajomo" to prawdziwy przełom w jej karierze. Artystka znana z charakterystycznego różowego looku już wcześniej porzuciła ten styl, ale teraz szykuje się na jeszcze większą metamorfozę. Udział w kultowym show Polsatu wymaga od niej nie tylko zmiany wizerunku, ale i wcielania się w ikony światowej i polskiej muzyki, od charakteryzacji, przez stylizacje, po wokalne wyzwania.

Produkcja programu zapowiada, że widzowie mogą spodziewać się różnorodnych interpretacji muzycznych i niezapomnianych występów, pełnych pasji oraz artystycznej wrażliwości. Produkcja show nie ma wątpliwości, że udział Bryskiej doda 23. edycji "Twoja twarz brzmi znajomo" świeżej energii i nowej jakości.

