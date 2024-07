Policja zabrała broń Kamilowi Durczokowi - pisze "Super Express"! Okazuje się, że znany dziennikarz miał całkiem spory arsenał, który ostatnio zarekwirowały służby mundurowe w Katowicach. Kamil Durczok w rozmowie z tabloidem przyznał, że zatrzymanie broni może mieć związek z ostatnią utratą przez niego prawa jazdy. Były szef "Faktów" zapewnia przy okazji, że już od dawna ma pozwolenie na broń.

Informacje tabloidu potwierdziła podinspektor Aleksandra Nowara z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Według Kamila Durczoka zatrzymanie broni może mieć związek z tym, że w styczniu zabrano mu prawo jazdy. Dziennikarz stracił dokument za przekroczenie prędkości.

Od 20 lat mam pozwolenie na broń do ochrony osobistej. Obecnie jest ona w depozycie policyjnym, wszczęto procedurę sprawdzającą. Sądzę, że było to związane z odebraniem mi prawa jazdy. Z tego, co wiem, jest to rutynowa procedura w takich przypadkach, absolutnie spokojnie czekam na wynik tego postępowania - przyznał tabloidowi Kamil Durczok.