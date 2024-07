Tomasz Lis razem z córką Polą Lis są za granicą. A dokładnie w Nowym Jorku! Powód? Starsza córka Kingi Rusin i Tomasza Lisa idzie tam do college''''''''u! Pola ma już 19 lat i rozpoczyna studia.

Niedawno Pola zamieściła wzruszający wpis opisujący, że pewien etap w życiu już się zakończył i czas na kolejne wyzwania. Dlatego córka pary dziennikarskiej już za parę dni zacznie naukę w amerykańskim college''''''''u w Nowym Jorku!

Co będzie studiować? Jak pisaliśmy, Pola idzie w ślady rodziców i wybrała dziennikarstwo.

Dziękuje wszystkim którzy sprawili, ze ten ostatni rok, oraz ostatnie lata były wspaniale, dziękuje za wsparcie, za te bezcenne chwile, za emocje i za to ze byliście tam jak was potrzebowałam. Nie mogłam trafić na lepszych przyjaciół niż wy. Dziękuje.❤️ A teraz nowy kierunek i nowe doświadczenie. NYC SEE YOU SOON

#nyc#college#bye#warsaw - napisała na swoim Instagramie Pola