Zarówno poruszenie wywołane śmiercią, jak i pogrzeb Jacka Magiery były świadectwem ogromnych zasług trenera polskiej reprezentacji nie tylko na gruncie zawodowym, lecz także prywatnym. W ostatnich dniach nie zabrakło poruszających wspomnień związanych ze zmarłym. W rozmowie z Wirtualną Polską piłkarz Jacek Magier zdradził treść ostatnich słów, jakie Magiera napisał do niego w wiadomości SMS. Już wtedy pisał o nieprzewidywalności losu.

Cezary Kucharski ujawnia treść ostatniego SMS-a od Jacka Magiery

Cezary Kucharski, były piłkarz i w przeszłości wieloletni manager Roberta Lewandowskiego, w rozmowie z WP SportoweFakty nie tylko podzielił się wspomnieniami ze zmarłym Jackiem Magierą. W pewnym momencie postanowił przywołać treść ostatniego SMS-a otrzymanego od trenera, która w obliczu ostatnich wydarzeń nabiera głębszego znaczenia. Wiadomość ta, choć wysłana kilka miesięcy temu, poświadcza, że był to człowiek niezwykle świadomy przewrotności losu.

Ostatnie nasze wiadomości to gratulacje, gdy Jacek przyjął rolę drugiego trenera kadry. Odpisał tak, że dziś przechodzą dreszcze. 'Czasem jest tak, że w życiu dzieją się rzeczy wcześniej nieplanowane'. I wielokropek przekazał Kucharski.

Jak sam przyznał w kolejnych słowach, Magiera miał być osobą bardzo uduchowioną, wrażliwą i zwracającą uwagę na znaczenie nawet najmniejszych szczegółów.

Patrzę teraz na ten esemes. Jaki w tym wszystkim znaleźć sens. Akurat Jacek był taką osobą, która lubiła szukać głębi w takich pozornie mało znaczących rzeczach. dodał.

Poruszające wyznanie Kucharskiego o Magierze

W tej samej rozmowie Cezary Kucharski w pięknych słowach odniósł się do wartości, jakimi w życiu kierował się Jacek Magiera. Wspomniał też o jego życiowych marzeniach, które udało mu się spełnić przed odejściem.

Jacek kochał życie, kochał ludzi. Takie zwykłe życie. On przecież mówił, że jego największe marzenie teraz to nie żadne Reale Madryt, tylko żeby kiedyś móc ze 20 lat być dziadkiem i nacieszyć się czasem z wnukami. Jacek zawsze miał plan. I, jakby to dziś nie zabrzmiało, to ten plan wypełnił. mówił dla WP Sportowe Fakty.

Kucharski w poruszających słowach wyznał też, jak według niego zapamiętany zostanie Jacek Magiera w myślach wielu:

Będzie pamiętany jako wielki człowiek. Taki, którego każdy chciał mieć za przyjaciela.

Już po pogrzebie swoim wspomnieniem o Jacku Magierze podzielił się też Jakub Rzeźniczak.

