Śmierć Jacka Magiery poruszyła cały kraj. Szkoleniowiec odszedł nagle w wieku zaledwie 49 lat, wywołując ogromne emocje nie tylko w środowisku sportowym, ale i wśród kibiców. Tuż po uroczystościach pogrzebowych, które odbyły się 16 kwietnia, Jakub Rzeźniczak opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie z ceremonii, żegnając trenera w poruszających słowach.

Pogrzeb Jacka Magiery

Śmierć Jacka Magiery była ogromnym ciosem dla całego środowiska sportowego. Szkoleniowiec zmarł nagle 10 kwietnia 2026 roku w wieku 49 lat po tym, jak zasłabł podczas porannego treningu biegowego we Wrocławiu. Mimo szybkiej interwencji służb medycznych nie udało się go uratować, a wiadomość o jego odejściu wywołała falę poruszenia wśród piłkarzy, trenerów i kibiców w całej Polsce.

Uroczystości pogrzebowe Jacka Magiery odbyły się 16 kwietnia w Warszawie i zgromadziły tłumy żałobników. Msza święta została odprawiona w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, a następnie trumna z ciałem trenera została odprowadzona na Cmentarz Wojskowy na Powązkach. W ceremonii wzięli udział bliscy, przedstawiciele świata sportu oraz liczni kibice, którzy oddali mu hołd.

Jakub Rzeźniczak zamieścił poruszający wpis

Jacek Magiera i Jakub Rzeźniczak byli związani przede wszystkim przez Legię Warszawa, gdzie spotkali się w relacji trener-zawodnik. W czasie, gdy Magiera prowadził zespół, Rzeźniczak należał do jego kadry i wspólnie sięgnęli po mistrzostwo Polski w sezonie 2016/2017. Ich współpraca opierała się na wzajemnym zaufaniu i szacunku, a trener wielokrotnie podkreślał znaczenie doświadczenia obrońcy dla drużyny.

Jakub Rzeźniczak pojawił się na ostatnim pożegnaniu trenera w towarzystwie swojej żony Pauliny. Po zakończeniu pogrezbu opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie z katedry, do którego dołączył poruszające, osobiste słowa.

Czuwaj Jacek nad nami wszystkimi tam z góry. Robiłeś to już za życia. Odszedłeś, ale dla mnie zawsze będziesz jedną z najważniejszych osób w moim życiu. Ojcem. Zostawiłeś piękne świadectwo. Przykład dla innych. Dziś jak widziałem ile osób Cię żegnało ile ludzi płakało... Spoczywaj w pokoju. Wiem, że tam z góry dalej będziesz nad wszystkim czuwał! Do zobaczenia napisał.

