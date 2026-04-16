16 kwietnia 2026 w Warszawie odbyły się uroczystości pogrzebowe Jacka Magiery. Rodzina, przyjaciele i tłumy fanów żegnało dziś sportową legendę. Po pogrzebie na grobie Jacka Magiery pojawiło się mnóstwo kwiatów.

Przejmujący widok na grobie Jacka Magiery

Pogrzeb Jacka Magiery zgromadził nie tylko najbliższą rodzinę, lecz także wieloletnich współpracowników trenera polskiej reprezentacji oraz całą rzeszę fanów. Na pogrzebie pojawili się m.in. Robert Lewandowski, selekcjoner Jan Urban, prezes PZPN Cezary Kulesza oraz piłkarze, wśród nich Jakub Rzeźniczak, Artur Jędrzejczyk i Bartosz Kapustka. Kluczową rolę odegrał również prezydent RP Karol Nawrocki, który odznaczył pośmiertnie Jacka Magierę.

Jacek Magiera został pochowany na warszawskich Powązkach. Po pogrzebie żałobnicy złożyli na jego grobie morze kwiatów, a na krzyżu zawisł szalik z emblematem klubu Legia Warszawa, co symbolicznie podkreśliły zawodowe zasługi Magiery.

Tak pożegnano Jacka Magierę

Wydarzenie poruszyło przybyłych nie tylko wzruszającymi słowami księdza na pogrzebie Jacka Magiery. Warto zaznaczyć, że podczas mszy świętej na trumnie zmarłego ułożono cztery szaliki symbolizujące kolejne etapy kariery Magiery.

Kolejne symbole upamiętniające zawodowe zasługi Jacka Magiery przybyli zauważyli już na cmentarzu. Na Powązakach, przy składaniu trumny do grobu, hołd zmarłemu trenerowi oddali kibice. W ciszy zapłonęły czerwone race odpalone przez kibiców. Chwilę później tłum odśpiewał "Sen o Warszawie", czyli pieśń szczególnie kojarzoną z Legią Warszawa. Gdy wybrzmiały ostatnie dźwięki, ciszę przerwały brawa.

Czarno-biały portret na grobie Jacka Magiery, fot. Jastrzebowski/REPORTER

Wieńce na grobie Jacka Magiery, fot. Pawel Wodzynski/East News