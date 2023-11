1 z 7

Na pokazie kolekcji Anety Kręglickiej i marki L'AF zjawiło się sporo gwiazd, które zazwyczaj nie bywają na czerwonych dywanach i imprezach branżowych lub robią to bardzo rzadko. Do tego grona z pewnością możemy zaliczyć Macieja Myszkowskiego, męża Justyny Steczkowskiej, który zjawił się wraz z synem Leonem. To prawdziwa niespodzianka!

Na pokazie zjawiła się także Kasia Stankiewicz w kwiecistej sukience, a także Natasza Urbańska w fiolecie, najgorętszym kolorze tego sezonu. Jednak to Paulina Sykut zadała szyku. Śmiało możemy powiedzieć, że prezentowała się najlepiej! Przekonajcie się sami, oglądając galerię zdjeć.

