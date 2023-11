1 z 5

Paulina Sykut pojawiła się na prezentacji kolekcji Anety Kręglickiej i marki L'AF. Prezenterka Polsatu zawsze nas zachwyca swoimi stylizacjami, ale tym razem dodatkowo zaskoczyła! Paulina Sykut postawiła bowiem na czerń od stóp do głów, ale w wyjątkowo zwiewnym wydaniu.

Polecamy: Paulina Sykut znów zachwyciła wyglądem w "Tańcu z Gwiazdami"! Wiemy, skąd pochodzi jej różowa kreacja!

Stylizacja Pauliny Sykut

Paulina Sykut miała na sobie czarną bluzkę z przezroczystymi i luźnymi rękawami oraz czarne spodnie z przezroczystymi falbanami przy nogawkach. Okazuje się, że cały look to dzieło Anety Kręglickiej we współpracy z L'AF. Bluzka kosztuje 599 złotych, a spodnie 750 złotych.

Zobaczcie całą stylizacją Pauliny na kolejnych stronach galerii! Podoba się wam ten look?

Zobacz: Dwie pary odpadły z "Tańca z gwiazdami"! Kto? Sprawdź w naszej relacji!