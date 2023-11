Na pogrzebie pojawili się Zofia Ślotała i jej partner Kamil Haidar. Byli przyjaciółmi Piotra Woźniaka-Staraka. Ostatnio Zosia pożegnała go pięknymi słowami na Instagramie.

Jeden na million, inaczej nie jestem w staniem opisać Naszego Piotrusia. Jak inaczej nazwać człowieka, który był dla Ciebie jak brat, który Cie zawsze wspierał, dla którego nie istniało słowo “ja”, zawsze było ‘My’. Nie znał pojęcia ‘nuda’. Który swoją osobowością, inteligencją & twórczością poruszył prywatnie setki ludzi. A swoimi filmami zaprowadził miliony ludzi do kin. Tak bardzo mi kibicował, wiedział jaka jestem uparta, lecz on potrafił do mnie rozmawiać. Zawsze chciał dla wszystkich jak najlepiej. Prawdziwy przyjaciel. Moje serce rozpadło się na kawałki, z czasem podejrzewam, że uda się je skleić lecz dużego kawałka będzie brakowało już na zawsze.

Bądź naszym Aniołem Stróżem.

Twoja sister.