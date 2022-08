Pogrzeb Piotra Balickiego. Tłum żałobników pożegnał prezentera

Pogrzeb Piotra Woźniaka-Staraka rozpocznie się za kilka godzin. Producent filmowy zginął tragicznie w wieku 39 lat na mazurskim jeziorze Kisajno. Od jego śmierci minęły niespełna dwa tygodnie. Przyjaciele, koledzy i koleżanki z pracy, dalsi znajomi wciąż wspominają męża Agnieszki Woźniak-Starak . Czwartkowy program "Dzień Dobry TVN" również zakończył się wzruszającymi słowami o Piotrze. Ekipa wciąż nie może pogodzić się ze stratą przyjaciela. TVN pożegnało Piotra Woźniaka-Staraka Stacja TVN jest pogrążona w żałobie. W nieszczęśliwym wypadku zginął mąż dziennikarki stacji, Piotr Woźniak-Starak. 39-latek był cenionym producentem filmowym. Odpowiadał za produkcję takich filmów, jak "Bogowie" oraz "Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej". Już za kilka tygodni do kin wejdzie również "Ukryta gra", którą Woźniak-Starak produkował razem ze stacją TVN. Czwartkowe wydanie "Dzień Dobry TVN" zakończyło się inaczej niż dotychczas. Stacja pożegnała Piotra Woźniaka-Staraka w bardzo emocjonalnym wideo. Słowa kolegów i koleżanek poruszają! - Stworzył taką atmosferę na planie, że wszystkim zależało. To była praca zbiorowa. Ma... Miał niezwykłego nosa do ludzi - powiedział Piotr Adamczyk. - Pierwsze spotkanie było śmieszne. Zrobiła na mnie wrażenie takie, że gdybym nie wiedział, że kolesie obok to ochrona, to pomyślałbym, że wychował się na podwórku obok. (...) Pozostaje nam teraz wierzyć, że możemy dokończyć to, co zaczął - dodał reżyser i scenarzysta Łukasz Palkowski. - Był osobą niesamowicie rodzinną. Gdy wpadał na spotkania i był jakiś problem, zawsze mówił: "ja to ogarnę". Zawsze to powtarzał. "Ja to ogarnę". Zawsze był niezwykle oddany żonie, mamie, siostrze, tacie - wyznała...