Podczas jesiennej ramówki TVN 2022, uczczono pamięć Piotra Balickiego, który niedawno przegrał walkę z nowotworem. 38-letni warm upper był kochany przez kolegów ze stacji. Podczas uroczystego przedstawienia nowości w TVN, głos zabrał Marzena Rogalska, która miała przyjemność przeprowadzić z Piotrem Balickim ostatni wywiad w jego życiu...

Marzena Rogalska, wspominając Piotra Balickiego popłakała się na ramówce TVN:

Opowiedziała również poruszającą historię, dotyczącą momentu, w którym Marcin Prokop wspomniał o Piotrze Balickim podczas festiwalu w Sopocie, dzień przed jego śmiercią:

On bardzo czekał na to, co zrobiłeś

Pogrzeb Piotra Balickiego odbędzie się 26. sierpnia 2022 roku w Krakowie. Zaledwie dzień przed śmiercią, Marcin Prokop wspomniał o Piotrze Balickim ze sceny festiwalu w Sopocie i poprosił publiczność o "oddanie dobrej energii" dla niego. Niestety dzień później, 19. sierpnia, rodzina potwierdziła śmierć cenionego warm uppera.

Piotr był u nas w programie, dźwięczą mi w ogóle w uszach jego słowa: "Boję się, że nie doczekam wakacji". Doczekał. I wydaje mi się, tak powiedziała producentka programu, że on bardzo czekał na to, co zrobiłeś. I to było takie cudne, takie prawdziwe, taka cudna, ludzka twarz telewizji i w takiej telewizji kocham pracować - zwróciła się do Marcina Prokopa.