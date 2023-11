Prezydent Andrzej Duda podczas specjalnej konferencji prasowej poinformował o zamiarze ogłoszenia żałoby narodowej po tragicznej śmierci prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza, który zmarł w wyniku ataku nożownika na scenie podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sprawca popchnął nożem polityka kilkukrotnie. Prezydent Gdańska był reanimowany ponad 30 minut, następnie trafił do jednego z gdańskich szpitali. Niestety, kilkanaście godzin później Paweł Adamowicz zmarł.

Zobacz: Gdańszczanie kochali Pawła Adamowicza. Na Instagramie pokazywał to, co było dla niego najważniejsze

Konferencję prasową Andrzej Duda rozpoczął od minuty ciszy na cześć zmarłego Pawła Adamowicza:

Następnie prezydent zapewnił, że modli się za rodzinę prezydenta Gdańska.



Proszę państwa, to są emocjonalne chwile, osobiście przeżywam tę sytuację. Odszedł od nas w tragicznych okolicznościach. Został zamordowany przez kryminalistę, przez człowieka, który był skazany w 2013 roku. Został zamordowany w chwili, który miała wymiar szczególny. WOŚP jest bez wątpienia elementem, który łączy bardzo wielu ludzi, w czynieniu dobra, w zbieraniu funduszy na pomoc dla dzieci, na szpitale. Że to czasie tego wydarzenia, morderca wychodzi i zabija prezydenta, który się raduje na scenie. Jest to poruszające. To cios w naszą wspólnotę, ludzi, którzy chcą czynić dobro. W tamtej chwili stało się niewyobrażalne zło. Modlę się za jego duszę, za jego rodzinę, żeby zdołała przetrwać ten nieprawdopodobnie trudny czas.