2 z 11

Paweł Adamowicz pełnił funkcję prezydenta Gdańska od 1998 roku. W zeszłym roku po raz kolejny wygrał w wyborach samorządowych. W II turze pokonał Kacpra Płażyńskiego. Czym zaskarbił sobie sympatię i zaufanie mieszkańców?

Jak mówią o nim inni koledzy politycy, Paweł Adamowicz dla Gdańska poświęcił wszystko:

Tak trudno pogodzić się z tym, co się stało. To tragedia dla rodziny i przyjaciół, ale także mieszkańców Gdańska i wielu z nas w całej Polsce. Pawle, zapamiętamy Cię jako wyjątkowego człowieka, który całe życie poświęcił dla Gdańska. Będzie nam Ciebie bardzo brakować…" - napisał na Twitterze Robert Biedroń.

Polityk zawsze był blisko mieszkańców. Często się z nimi spotykał, słuchał ich problemów, szukał rozwiązań. Angażował się w wiele akcji charytatywnych (tak jak właśnie WOŚP). W tym roku sam zbierał pieniądze do puszki, namawiał mieszkańców do wsparcia akcji Jurka Owsiaka. Robił to oczywiście z uśmiechem na twarzy. Wielu polityków, we wspomnieniach o polityku, zaznacza, że Paweł Adamowicz zawsze był pogodny, nawet podczas sprzeczek czy kłótni.