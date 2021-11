Pogrzeb Krzysztofa Kiersznowskiego. Wybitnego aktora pożegnali bliscy i przyjaciele

Olga Kalicka pożegnała Andrzeja Strzeleckiego. W przeszłości był jej nauczycielem i mistrzem, nazywała go "teatralnym Tatą". Od zawsze wierzył w jej sukces, pamiętał co roku również o jej urodzinach. Kolejny urodzinowy sms niestety już nie przyjdzie... Na warszawskim Cmentarzu Powązki Wojskowe odbył się dziś pogrzeb wybitnego aktora i reżysera. Olga Kalicka pożegnała Andrzeja Strzeleckiego pięknymi słowami. Uwagę zwracały również jej kwiaty oraz stylizacja... Zobacz także: Pogrzeb Andrzeja Strzeleckiego. Olga Kalicka, Michał Mikołajczak i Zofia Zborowska żegnają swojego mistrza Olga Kalicka na pogrzebie Andrzeja Strzeleckiego Andrzej Strzelecki zmarł 17 lipca w wieku 68 lat. Cierpiał na nieoperacyjnego raka płuc i oskrzeli. Jedyną szansą był lek zza granicy. Bardzo drogi... Udało się zebrać pieniądze, jednak z powodu pandemii koronawirusa lekarstwo nie zdążyło dotrzeć na czas... Jego śmierć to ogromna strata dla bliskich, przyjaciół i wielbicieli kina. Olga Kalicka kształciła się na wydziale aktorstwa na Akademii Teatralnej w Warszawie. Andrzej Strzelecki był tam rektorem i wykładowcą. Zawsze w nią wierzył i mogła na niego liczyć: Profesor Andrzej Strzelecki - Strzelec - nasz teatralny Tata... ♥️ Pustka... 💔 - napisała po jego śmierci We wzruszającym wpisie na Instagramie pożegnała wybitnego reżysera i przyjaciela: Profesorze! Dziękuję, że Profesor we mnie wierzył od początku, nawet wtedy kiedy ja traciłam wiarę. Dziękuję za życzenia urodzinowe co roku z podpisem „AS”. Dziękuję za godziny spędzone na salach prób... czasem się złościłam, że siedzimy na nich tak długo, dziś za nimi tęsknie... Dziękuję za całe DOBRO jakie otrzymałam. 🖤 Serce pęka... za szybko. Jeszcze tyle chciałam Ci, kochany Profesorze...