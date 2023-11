Rodzina podała informację o pogrzebie Konrady Gacy. Na jego Facebooku pojawiło się oświadczenie w sprawie śmierci 42-letniego dietetyka i biznesmena, który zmarł nagle 16 sierpnia w swoim domu pod Lublinem. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 21 sierpnia w Kaplicy Cmentarza Komunalnego na Majdanku w Lublinie o godzinie 15:00:

Konrad Gaca miał 42 lata. Zmarł z przyczyn chorobowych. Jego przyjaciel i wspólnik stwierdził, że był to najprawdopodobniej zawał serca:

„Najprawdopodobniej doszło do zatrzymania akcji serca podczas snu, ale to się dopiero okaże. To była nagła śmierć. Nikt się tego nie spodziewał i nie przypuszczał, że coś takiego może się wydarzyć”, powiedział wspólnik Konrada Gacy Marcin Gogłoza w rozmowie z Wp.pl.