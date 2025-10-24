Na ten dzień długo czekali nie tylko Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, ale również ich fani. Już jutro odbędzie się ślub pary, która w otoczeniu rodziny i przyjaciół powie sobie "tak". Gdzie odbędzie się uroczystość? Okazuje się, że zakochani zaprosili swoich gości w wyjątkowe miejsce i zadbali o to, żeby nikt nie zakłócił ich spokoju.

Gdzie odbędzie się ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego?

Ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego zaplanowano na 25 października. Tuż przed uroczystością Plejada poinformowała, że wesele pary ma się odbyć z dala od zgiełku, w stylowym hotelu położonym w otulinie Parku Narodowego. Teraz z kolei Pudelek przekazał kolejne informacje w sprawie miejsca wybranego przez Katarzynę Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Według ustaleń serwisu hotel znajduje się w otulinie Poleskiego Parku Narodowego. Para poszła na całość i wynajęła cały obiekt.

Cały hotel został zajęty przez parę młodą i poinformowano, że trwać tam będzie impreza zamknięta. Drugi dzień goście spędzą natomiast w pobliskim skansenie, gdzie przygotowana ma być biesiada. Pracownicy hotelu zostali zobowiązani do zachowania wszystkiego w tajemnicy informuje źródło Pudelka.

Co wiemy o miejscu uroczystości i kto pojawi się na ślubie?

Według ustaleń serwisu, cały obiekt został zarezerwowany wyłącznie na potrzeby ślubu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Hotel, dysponuje 58 pokojami, w tym 17 o podwyższonym standardzie oraz 5 apartamentami. Miejsce to oferuje zielony ogród, idealny na ceremonie plenerowe. Oprócz 58 pokoi, w tym luksusowych apartamentów, na miejscu znajduje się restauracja serwująca tradycyjne potrawy kuchni polskiej.

Na uroczystości nie zabraknie znanych nazwisk. Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi Joanna Kurska, Edward Miszczak, Mateusz Gessler. Pudelek poinformował, że na ślubie pojawią się również dobrze znane gwiazdy sportu: Monika Pyrek, Mateusz Kusznierewicz i Apoloniusz Tajner.

