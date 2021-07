Pocałunek to jeszcze nic... Damiano z Måneskin znów szokuje! Zobaczcie gorące zdjęcie

Włoska grupa rockowa Måneskin w sobotni wieczór wygrała Konkurs Piosenki Eurowizji 2021 brawurowo wykonując swój utwór "Zitti e Buoni" i pokonując wokalistkę z Francji i wokalistę ze Szwajcarii. Jednak celebrowanie zwycięstwa rockmanów zakłóciło nagranie, które pojawiło się w sieci. Część komentujących posądza po nim lidera grupy Damiano Davida o branie narkotyków! Zespół w specjalnym oświadczeniu opublikowanym w sieci zdecydowanie zaprzecza tym podejrzeniom. Zobaczcie, co piszą muzycy? Zobacz także: Eurowizja 2021: Elżbieta Zapendowska o Rafale Brzozowskim: "piosenkarzyk, trochę plastikowy, trochę ładniuchny" Oświadczenie zwycięzców Eurowizji w sprawie narkotyków Podejrzenia w stosunku do lidera Måneskin pojawiły się po tym jak w sieci opublikowano fragment finału, na którym widać zepół siedzący przy stole. Komentowany jest fragment, gdy Damiano nachyla się na chwilę nad stołem. Zobaczcie sami, jak to wyglądało: Po tym, jak o sprawie stało się naprawdę głośno, zespół postanowił odnieść się do podejrzeń w specjalnym oświadczeniu. Muzycy zamieścili je na swoim oficjalnym profilu na Instagramie: Jesteśmy naprawdę zszokowani tym, że niektórzy mówią, że Damiano brał narkotyki. Jesteśmy przeciwnikami narkotyków i nigdy nie braliśmy kokainy. Jesteśmy gotowi poddać się testom, bo nie mamy nic do ukrycia. Jesteśmy tutaj, by grać muzykę, jesteśmy bardzo szczęśliwi ze zwycięstwa w Eurowizji i pragniemy podziękować wszystkim za wsparcie. Rock’n Roll nigdy nie umrze. Kochamy Was. A oto oryginalny tekst. Zespół zdecydowanie zaprzecza więc wszelkim podejrzeniom, a jego członkowie deklarują się jako przeciwnicy narkotyków. Myślicie, że to zamyka sprawę?...