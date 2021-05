Eurowizja 2021: Kto wygrał 65. finał konkursu? Ogromne zaskoczenie po głosowaniu widzów!

Na drugi półfinał Eurowizji 2021 czekali wszyscy polscy fani, bowiem dziś na scenie pojawił się Rafał Brzozowski z utworem "The Ride"! Jak wypadł? Czy polski reprezentant awansował do finału? Zobaczcie wyniki i sprawdźcie, kogo zobaczymy w wielkim finale Eurowizji, który już w sobotę 22 maja! Wyniki drugiego półfinału Eurowizji 2021! Co z Rafałem Brzozowskim? Wyniki drugiego półfinału poznaliśmy po godzinie 23. W konkursie wzięło udział 17 krajów, a z numerem 6. Polska. O rezultatach zadecydowali jurorzy oraz głosy widzów, w proporcji 50:50. O awans do wielkiego finału walczyły: San Marino Estonia Czechy Grecja Austria Polska Mołdawia Islandia Serbia Gruzja Albania Portugalia Bułgaria Finlandia Łotwa Szwajcaria Dania Do finału, który już 22 maja w sobotę, awansowało 10 krajów. Oto one: Albania, Serbia, Bułgaria, Mołdawia, Portugalia, Islandia, San Marino, Szwajcaria, Grecja, Finlandia. To oznacza, że Polska nie awansowała do wielkiego finału i kończy swoją przygodę z Eurowizją 2021. Jako pierwsza na scenie zaprezentowała się Senhit z San Marino. Zaśpiewała utwór "Adrenalina", a towarzyszył jej sam raper Flo Rida! Jego obecność na Eurowizji wzbudzała ogromne emocje od samego początku - w końcu to artysta o międzynarodowej sławie, a jego hit "Whistle" znają chyba wszyscy. Z numerem czwartym wystąpiła reprezentantka Grecji, Stefania, która wykonała taneczną piosenkę "Last Dance"! Jej występ wzbudził euforię wśród widzów obecnych w Rotterdamie. Występ Rafała Brzozowskiego na Eurowizji 2021 Na scenie z numerem szóstym pojawił się Rafał Brzozowski, który wykonał swój utwór "The Ride". Było to na...