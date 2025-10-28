25 października 2025 roku na kartach historii polskiego show-biznesu zapisało się wielkie wydarzenie. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, jedna z najpopularniejszych par medialnych, oficjalnie zostali małżeństwem. Po kilku latach związku powiedzieli sobie „tak” w obecności zaproszonych gości. Ceremonia ślubna oraz wesele odbyły się z dala od mediów i do ostatnich chwil trzymane były w ścisłej tajemnicy. Para podzieliła się kadrami ze ślubu, które sami opublikowali, a teraz Katarzyna Cichopek ogłosiła nowinę!

Ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego

Na ślubie i weselu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego pojawiły się liczne znane osobistości. Wśród gości obecni byli m.in. Joanna Kurska, była szefowa pary z programu „Pytanie na śniadanie”, Beata Mazurek – była posłanka, Anna Lewandowska, Aleksander Sikora czy Mateusz Gessler.

Katarzyna Cichopek na swoim weselu miała aż cztery kreacje wszystkie autorstwa zaprzyjaźnionej projektantki Violi Piekut. Pierwsza suknia, którą Katarzyna Cichopek miała na sobie podczas składania przysięgi, była w odcieniu śmietankowej bieli. Model z długimi rękawami i dekoltem w kształcie litery V podkreślał kobiecą sylwetkę i łączył nowoczesną elegancję z klasycznym stylem. Druga kreacja, zaprezentowana podczas przyjęcia weselnego, to kombinezon z prostym dekoltem. Potem przyszedł czas na suknię do tańca z odsłoniętymi plecami, a wisienką na torcie był kombinezon z głębokim dekoltem niemal do pasa.

To zdecydowanie było wesele jak z bajki, a poprawinami i spacerem po wyjątkowym parku krajobrazowym młoda para zaskoczyła wszystkich. Teraz przyszedł czas na kolejne niespodzianki...

Katarzyna Cichopek podzieliła się radosną nowiną

Katarzyna Cichopek właśnie opublikowała nowe zdjęcie w mediach społecznościowych i nie ukrywa, że jest bardzo szczęśliwa. Oprócz ogromnej radości w życiu prywatnym przyszedł też sukces zawodowy. Aktorka na zdjęciu pozuje z Telekamerą i ogłasza:

@mjakmilosc.official 25 lat mojego życia i pracy. napisała gwiazda 'M jak miłość'

Gratulujemy!

