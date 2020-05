Po aferach między Meghan i Kate pałac wydał oficjalne oświadczenie. Nie uwierzycie po czyjej stronie stanął!

Jeden z brytyjskich magazynów napisał artykuł o dramacie księżnej Kate, która ma być przytłoczona nadmiarem obowiązków po odejściu Meghan i Harry’ego z rodziny królewskiej. Pałac Kensington wyjątkowo postanowił zareagować na informacje zamieszczone w magazynie „Tatler” i wydał oświadczenie. Co zaskakujące taka sytuacja nigdy nie miała miejsca w przypadku Meghan!

Pałac Kensington staje po stronie księżnej Kate!

Na okładce magazynu „Tatler” pojawiło się zdjęcie księżnej Kate, która ma być wyczerpana przez natłok obowiązków, jaki spadł na nią w czasie kwarantanny. A wszystko przez to, że zadania Meghan miały spaść nią. O ich konflikcie mówiło się od początku, kiedy tylko Markle trafiła do rodziny królewskiej, a teraz kiedy jej nie ma nadal uprzykrza życie swojej szwagierce.

Pałac zdecydował się krytycznie ocenić te doniesienia i wydał w tej sprawie specjalne oświadczenie, w którym staje po stronie Kate i wprost pisze o fałszywych informacjach dotyczących księżnej Cambridge:

Ta historia zawiera szereg nieścisłości i fałszywych informacji, które nie zostały przedstawione Pałacowi Kensington przed publikacją – czytamy w oficjalnym oświadczenie pałacu na łamach "Insider".

Co zaskakujące do tej pory pałac nie zabierał głosu w sprawie żadnych plotek dotyczących rodziny królewskiej. To wyjątkowa sytuacja , tym bardziej, że w oświadczeniu staje wyraźnie po stronie Kate. W przypadku Meghan nigdy nie mało to miejsca, razem z Harrym sami walczyli z tabloidami, które publikowały fałszywe informacje na ich temat.

Zobacz także: Księżniczka Charlotte kończy dziś 5 lat! Są nowe zdjęcia zrobione przez Kate! Do kogo jest podobna?

Meghan i Harry na własną rękę walczyli z tabloidami.

EastNews

Z kolei w obronie Kate pałac od razu wydał oświadczenie!