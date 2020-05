Księżniczka Charlotte kończy dziś 5 lat! Są nowe zdjęcia zrobione przez Kate! Do kogo jest podobna?

Księżniczka Charlotte świętuje dziś piąte urodziny! Tradycją już jest, że w ten dzień rodzina królewska dzieli się najnowszymi fotografami solenizantów. A za zdjęcia Charlotte odpowiada oczywiście jej mama, księżna Kate. W tym roku portrety pięciolatki są naprawdę wyjątkowe.

Księżna Charlotte skończyła 5 lat!

Księżniczka Charlotte to jedyna córka księżnej Kate i księcia Williama, dlatego wzbudza tak wielkie zainteresowanie na całym świecie. A to wszystko przez swój zadziorny charakter! Mała księżna potrafi pokazać język fotoreporterom, zwrócić im uwagę i czasami nie zwraca uwagi na zakazy i nakazy dotyczące rodziny królewskiej. Brytyjskie media już jakiś czas temu stwierdziły, że księżniczka ma sporo cech swojej babci, królowej Elżbiety i że jest do niej bardzo podobna! Czy rzeczywiście? Zobaczcie najnowsze zdjęcia księżniczki!

Fotografie księżniczki Charlotte z okazji jej piątych urodzin powstały w wyjątkowym czasie pandemii koronawirusa na całym świecie. Rodzina królewska bardzo zaangażowała się w pomoc potrzebującym - tutaj księżniczka pakuje paczki z jedzeniem dla osób starszych przebywających w izolacji. Widać, że Charlotte jest bardzo zaangażowana!

Książę i księżna Cambridge są zaszczyceni, że mogą podzielić się najnowszymi fotografiami księżniczki Charlotte tuż przed jej piątymi urodzinami, które będą jutro. Portrety wykonała księżna, kiedy rodzina pomagała pakować i dostarczać paczki żywnościowe dla emerytów w izolacji przebywających w najbliższej okolicy - czytamy na oficjalnym profilu rodziny królewskiej na Instagramie.

Uwagę zwraca oczywiście stylizacja księżczniki!

Księżna Charlotte na najnowszych zdjęciach ubrana jest w słodką sukienkę w kratę z Zary. Kosztuje około 60 zł!

Wszystkiego najlepszego dla Charlotte!