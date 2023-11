Już jest! Oto oficjalne imię trzeciego dziecka Kate i Williama. Ich syn będzie miał na imię Louis, a właściwie Louis Arthur Charles. Czyli mamy księcia Ludwika! Jak Wam się podoba?

kensingtonroyal: The Duke and Duchess of Cambridge are delighted to announce that they have named their son Louis Arthur Charles.

The baby will be known as His Royal Highness Prince Louis of Cambridge.