Już w najbliższą niedzielę widzowie zobaczą piąty odcinek osiemnastej edycji "Tańca z Gwiazdami". W tanecznym show pozostało dziesięć par, które znów zaprezentują się na parkiecie. Tuż przed kolejnym odcinkiem show Polsatu Sebastian Fabijański zwrócił się do swoich fanów, ma do nich prośbę.

Wielkie emocje i wzruszenia w rodzinnym odcinku "Tańca z Gwiazdami"

Blisko tydzień temu uczestnicy "Tańca z Gwiazdami" wzięli udział w rodzinnym odcinku show. U boku gwiazd i ich tanecznych partnerów zaprezentowali się najbliżsi Sebastiana Fabijańskiego, Magdaleny Boczarskiej, Pauliny Gałązki, Gamou Falla, Mateusza Pawłowskiego, Kacpra „Jaspera” Porębskiego, Kamila Nożyńskiego, Piotra Kędzierskiego, Natalii "Natsu" Karczmarczyk oraz Izy Miko.

Sebastian Fabijański pochwalił się siostrą w "Tańcu z Gwiazdami", ale jurorzy nie byli dla nich zbyt łaskawi, co nie spodobało się fanom show Polsatu. Ostatatecznie w rodzinnym odcinku nikt nie pożegnał się z programem.

Produkcja "Tańca z Gwiazdami" przekazała pilny komunikat. Sebastian Fabijański reaguje

Tuż przed kolejnym odcinkiem pojawił się nagły komunikat "Tańca z Gwiazdami". Okazało się wówczas, że w piątej odsłonie najnowszej edycji programu odpadną aż dwie pary.

Sebastian Fabijański, który już szykuje się do kolejnego odcinka "Tańca z Gwiazdami", zareagował na wiadomość produkcji. Aktor podczas relacji na InstaStories udostępnił wpis produkcji i zaapelował do fanów o głosy:

Żarty się kończą. Kochani moi, potrzebujemy waszych głosów bardzo! Bądźcie z nami i głosujcie proszę napisał Fabijański.

Przypominamy, że ostatnio aktor zaskoczył szczerym wyznaniem ws. programu. Przed naszą kamerą Sebastian Fabijański wymownie wypowiedział sie o udziale w "Tańcu z Gwiazdami" .

Myślę, że ludzie się na mnie otworzyli. Otworzyli się na tego prawdziwego Sebastiana a nie na tego, który był sumą ciężkich, mrocznych ról i jakichś trudnym momentów w moim życiu komentował aktor.

Zobacz także: