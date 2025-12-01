Plejada gwiazd na wielkim evencie. Żebrowscy, Cielecka, Żmuda-Trzebiatowska i inni
W warszawskim Hotelu InterContinental odbyła się 31. gala „Doskonałość Roku” magazynu „Twój Styl”. Na czerwonym dywanie pojawiły się największe gwiazdy – zachwycające stylizacje Magdaleny Cieleckiej, Agnieszki Więdłochy i Aleksandry Żebrowskiej przyciągnęły wszystkie spojrzenia!
W warszawskim Hotelu InterContinental odbyła się 31. edycja plebiscytu magazynu „Twój Styl” – gala Doskonałość Roku 2025. Jak co roku, wydarzenie przyciągnęło wielu przedstawicieli świata kultury, mediów i show-biznesu, którzy licznie pojawili się na czerwonym dywanie.
Cielecka, Żebrowska, Więdłocha i inni: kto skradł show?
Wśród zaproszonych gości znalazły się znane i lubiane osobistości. Magdalena Cielecka zaprezentowała się w eleganckiej czarnej stylizacji, łącząc żakiet z głębokim dekoltem z dopasowaną ołówkową spódnicą. Agnieszka Więdłocha postawiła na klasyczną długą, czarną suknię, która podkreślała jej sylwetkę i dodawała blasku całemu wystąpieniu. Aktorka wyglądała zjawiskowo!
Z kolei Aleksandra Żebrowska zaskoczyła wyborem czarnej sukni do ziemi, którą połączyła z rzucającymi się w oczy złotymi szpilkami. Towarzyszył jej mąż Michał Żebrowski, który postawił na grafitowy garnitur.
Na gali pojawiła się również Ewa Wachowicz w karmelowym garniturze, Marta Żmuda-Trzebiatowska w oliwkowej stylizacji z brązowymi akcentami, a także Katarzyna Żak czy Robert Kupisz. Zobaczcie galerię z tego wydarzenia!
W tym miejscu warto też wspomnieć, że tego wieczoru odbyła się również premiera sztuki "Trójkącik" w warszawskiej Scenie Relax. Tam wówczas całe show skradli Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz!
