Doda opublikowała materiał wideo, który zaskoczył fanów. Gwiazda nagle pojawiła się w sukni ślubnej. Niektórzy mogli uznać, że taka kreacja, w dodatku pokazana przez wokalistkę w walentynkowy weekend to zapowiedź wielkich zmian w życiu uczuciowym artystki. Doda przyznała, że w tym roku czeka ją coś wyjątkowego, ale nie będzie to ślub.

Doda zapowiada koncert na PGE Narodowym. Wskoczyła w suknię ślubną

W weekend Doda opublikowała nagranie, na którym zapowiedziała niezwykłe wydarzenie muzyczne z jej udziałem. To właśnie z tej okazji postanowiła wystąpić w sukni ślubnej. Wokalistka zdradziła, że zagra solowy koncert na PGE Narodowym. Z uśmiechem stwierdziła, że na wesele w tym roku się nie zanosi.

Fani mogą kupować bilety na imprezę już od 15 lutego. To może być duże zaskoczenie dla wszystkich, ponieważ wcześniej Doda deklarowała zakończenie kariery muzycznej. Niedawno wokalistka ogłosiła jednak, że chce wrócić do muzyki. Kiedy kamera na nagraniu skupiła się na stadionie w Warszawie, wszystko stało się jasne.

Warto przypomnieć, że ostatnio Doda zajęła się nagłaśnianiem dramatycznej sytuacji zwierząt w schroniskach. Gwiazda mocno zaangażowała się w akcje, które doprowadziły już m.in. do zamknięcia obiektu w Sobolewie, a także wywołały reakcję prezydenta Karola Nawrockiego.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Doda świętuje 42. urodziny. Zapowiedziała niezwykły koncert

Koncert Dody odbędzie się 7 sierpnia 2027 roku. Wokalistka przekonuje, że warto czekać, ponieważ będzie to wydarzenie wyreżyserowane z dużym rozmachem. Data otwarcia sprzedaży też nie jest przypadkowa – 15 lutego Doda świętuje 42. urodziny.

Kochani! To jest ten dzień! Dzień urodzin i spełniania marzeń! Już oficjalnie ogłaszam swój koncert na PGE Narodowym napisała we wpisie na Instagramie.

To będzie koncert, który albo pamięta się przez całe życie, albo żałuje, że się na nim nie było! Dziś są moje urodziny i najlepszym prezentem, jaki możecie mi zrobić, jest zakup biletu na mój przyszłoroczny koncert. Wydarzenie wyreżyserują najlepsi z najlepszych: Gabriel Dubé-Dupuis, znany m.in. z Cirque du Soleil oraz Sebastian Gonciarz. Spodziewajcie się niespodziewanego! wyjaśniła wokalistka.

Wybieracie się na koncert Dody?

Zobacz także: Doda z psami przyłapana w Warszawie. To był dla niej ważny dzień