"Zapiski śmiertelnika" to kolejny film wyreżyserowany przez Macieja Żaka zaraz po takich tytułach jak "Konwój", "Supermarket" i "Rozmowy nocą". Widzowie mogą go też kojarzyć z reżyserii lubianych i popularnych seriali takich jak "Archiwista", "Leśniczówka" i "Rezydencja". W najnowszym filmie przedstawił pełną emocji i niedomówień historię 50-letniego mężczyzny przyjeżdzającego do nadmorskiego kurortu. Na premierze filmu reżysera wspierała cała plejada gwiazd.

Gwiazdy na premierze filmu "Zapiski śmiertelnika"

Na ściance podczas wydarzenia nie mogło oczywiście zabraknąć odtwórcy głównej roli - Ireneusza Czopa, który w ostatnich latach zagrał między innymi w serialach "Rojst", "Wielka woda" i "Chyłka". Aktor zaprezentował się w czarnym, dopasowanym garniturze, białej, rozpiętej koszuli oraz zarzuconym na ramiona białym szalu, który dodał całości stylizacji indywidualnego charakteru.

Na wydarzeniu nie zabrakło też jednych z najpopularniejszych polskich aktorek. Danuta Stanka na tę szczególną okazuję ubrała się w jasnoróżowy komplet składający się z luźnej marynarki z szerokimi ramionami oraz prostej spódnicy midi z wysokim stanem. Kontrast dla delikatnego materiału stanowiła ciemna bluzka z fakturą, czarne, wzorzyste rajstopy, lakierowane szpilki w burgundowym kolorze oraz pasującą do nich torebka z wężowym printem.

Klasą zachwyciła też Magdalena Boczarska, którą już niedługo będziemy mogli zobaczyć na parkiecie programu "Taniec z Gwiazdami". Na premierze pojawiła się w długiej, pięknie podkreślającej figurę aktorki czarnej sukni z niedużym trenem, półgolfem oraz odkrytymi ramionami. Stylizację dopełniła o duże, geometryczne złote kolczyki oraz klasyczną, czarną torebkę. Na czarny total look zdecydowała się też tego wieczoru jak zawsze elegancka Beata Ścibakówna.

Na wydarzeniu uwagę reporterów przykuła też siostra Julii Wieniawy - Alicja Wieniawa-Narkiewicz, którą zobaczyć można w filmie "Zapiski śmiertelnika".

Aneta Kręglicka skradła show na premierze filmu

Na ściance swoją urodą i świetnie dobraną stylizacją zachwyciła też Aneta Kręglicka. Modelka zaprezentowała się w bladoróżowym, pięknie układającym się kombinezonie, który subtelnie wyeksponował jej urodę. Stylizację uzupełniona została o buty z modnym, ostrym noskiem w tym samym kolorze oraz mieniąca się na srebrno torebka z futrzanym akcentem. Na ściance towarzyszył jej znany projektant mody Maciej Zień oraz aktorka Agatą Turkot, która na premierę ubrała się w ozdobną, czerwoną bluzkę z falbanami, skórzaną spódnicę, modne, wzorzyste rajstopy i klasyczne, czarne szpilki.

Agata Turkot, Aneta Kręglicka, Maciej Zień na premierze filmu, fot. Pawel Wodzynski/East News

Alicja Wieniawa-Narkiewicz na premierze filmu, fot.Pawel Wodzynski/East News

Danuta Stenka na premierze filmu, fot. Pawel Wodzynski/East News

Aneta Kręglicka na premierze filmu, fot. Pawel Wodzynski/East News

Ireneusz Czop na premierze filmu, fot. Pawel Wodzynski/East News